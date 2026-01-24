Campeão brasileiro, Robert projeta ano do Santos e analisa Neymar e Gabigol

Após um 2025 irregular com a luta contra o rebaixamento, o Peixe estreia no Brasileirão de 2026 na próxima quarta-feira (28). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador Robert, campeão do torneio em 2002, analisou o desempenho da equipe de Juan Pablo Vojvoda na última temporada e projetou um futuro promissor para 2026.

- 2025 foi um ano de muitas dificuldades para o Santos, principalmente no Campeonato Brasileiro, que era o grande desafio. O time tinha vindo de uma Série B e todo time quando retorna, tem o grande desafio de se manter na Série A. Porque você entra em uma competição com o patamar muito alto, diferente da Série B. O Santos também teve muitos jogadores que disputaram a Série B, jogando a Série A, e esses jogadores vão sempre encontrar mais dificuldades no Brasileirão. Então, o ano de 2025 foi desafiador para o Santos e quando o clube entendeu que precisava se manter na elite, ele já estava ali brigando para não cair novamente. A gente sabe que o Neymar, quando conseguiu jogar, ajudou o Santos a permanecer na primeira divisão, essa foi a realidade. A gente sabe que a expectativa era alta, porque o Neymar estava no clube, só que a gente sabia que ele não jogaria todos os jogos. O time conseguiu cumprir seus objetivos no final e de quebra ainda ganhou uma classificação para a Sul-Americana - disse o ex-jogador.

De olho na temporada de 2026, Robert destacou que a permanência de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe é fundamental. Segundo ele, o Santos está mais estruturado, em relação ao ano passado, e tem condições de disputar as competições de mata-mata, como o Paulistão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

- A expectativa para 2026 é bem melhor, em relação a última temporada, pelo contexto, pela base de jogadores que o Santos tem para esse ano. A permanência do Vojvoda faz muita diferença, já conhece o clube, os jogadores, sabe exatamente a pressão que vai encarar. O Gabigol é um reforço de altíssimo quilate, tomara que esteja saudável e vai entregar muito para o Santos, se ele conseguir estar na sua melhor forma física. O próprio Neymar, depois dessa cirurgia no joelho, eu acredito que ele vai jogar mais partidas esse ano, o que vai ser ótimo para o Santos. Acredito que o time hoje é mais forte que aquele que iniciou 2025 e a equipe tem condições de disputar as competições mata-mata, tanto o Paulistão, como a Copa do Brasil e a Sul-Americana - completou.

- Eu avalio o trabalho do Vojvoda em 2025 como muito positivo. Veio num momento mais crítico, acreditou no projeto, se expôs também, o Santos é um dos maiores desafios da carreira dele até agora. Ele se saiu bem dentro das possibilidades e acho que agora com mais tempo no clube, com mais tempo com os atletas, o trabalho dele vai render mais. A gente viu que em pouco tempo ele conseguiu dar um padrão de jogo para o time, o que ajudou muito a equipe a se fortalecer e conseguir os pontos necessários para se manter na primeira divisão. Agora a expectativa é um pouco mais alta, mas o Vojvoda já mostrou que tem qualidade, até pelo trabalho que ele fez no Fortaleza, e no Santos ele tem mais possibilidades e acredito que ele seja o treinador ideal para o momento da equipe - finalizou.

Expectativas para a dupla Neymar e Gabigol no Santos

Os Meninos da Vila sempre foram uma chave de sucesso para o Santos, em toda sua história. Nesta temporada, a expectativa com a dupla Neymar e Gabigol é alta entre os torcedores. Robert acredita que o reencontro dos atacantes pode ser um sucesso, desde que a equipe esteja estruturada. Para ele, será fundamental implementar uma solidez no meio-campo e na defesa, para alimentar a nova dupla de ataque.

- A dupla Neymar e Gabigol tem tudo para dar certo, desde que o Vojvoda consiga montar uma equipe estruturada, por trás dessas duas peças. O Santos precisa ter uma consistência defensiva importante, um meio-campo mais forte fisicamente e que dê suporte aos atacantes. Tanto o Neymar como o Gabigol, precisam de espaço para receber a bola em locais estratégicos do campo e também precisam ser abastecidos com mais assistências. Isso vai depender muito do que o Vojvoda vai armar do meio para trás. Acho que vai ser fundamental ter uma estrutura sólida para alimentar esses dois atletas, para que eles consigam render tudo o que se espera - comentou.

