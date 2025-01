Fernanda Garay, ex-jogadora de vôlei e atual comentarista da Globo, anunciou o nascimento da primeira filha na última sexta-feira. Pelas redes sociais, a campeã olímpica de vôlei compartilhou registros da pequena Aurora e disse estar ‘amortecida de tanto amor’.

“Nesta manhã do dia 10/01/2025, às 9h12, nasceu a Aurora! Estamos radiantes com a chegada dela e muito felizes em compartilhar a boa nova com todos vocês. Aurora veio para trazer luz para os nossos dias e nos mostrar que a vida pode e será ainda mais maravilhosa!!! Muito obrigada pelas mensagens e boas energias que recebemos em todos esses meses! Agora com licença que eu vou continuar babando a minha pequena, pois estou amortecida de tanto amor”, escreveu Fernanda Garay.

Nos comentários, internautas se derreteram. "Hoje de manhã não vi nenhum story seu. Logo imaginei: Aurora deve estar chegando. E chegou brilhando. Que amor. Jesus te abençoe, pequena. Vc é luz igual sua mamãe", disse uma. "Deus abençoe essa família linda!! Todo o amor pra vocês", desejou outro. "Ownnnnn!!!! Parabéns, papai e mamãe!!!! Seja bem-vinda Aurora!!!!", escreveu uma terceira.

A ex-ponteira nunca escondeu o desejo de ser mãe. Inclusive, após a Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021, ela decidiu dar uma pausa na carreira para se dedicar à família e tentar engravidar. Na época, além da seleção brasileira, Fernanda Garay defendia o Praia Clube.

Fernanda Garay anuncia nascimento da primeira filha, Aurora (Foto: Divulgação/Instagram)

O sonho de Fê Garay foi realizado aos 30 anos, após 17 anos de relacionamento com o marido, Marcio. Os dois iniciaram o namoro em 2007, quando a ex-jogadora tinha 21 anos, e se casaram, no Rio Grande do Sul, em 2017.

A gravidez foi anunciada em julho de 2024 nas redes sociais antes de sua estreia no Central Olímpica, atração exibida pela TV Globo durante os jogos olímpicos.

Fernanda Garay anunciou a gravidez em julho de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

Campeã olímpica de vôlei pela seleção, as medalhas conquistadas por Fernanda Garay foram em duas Olimpíadas. Em 2012, a ex-ponteira conquistou o ouro na Olimpíada de Londres. Já a prata veio nos Jogos de Tóquio 2020, disputados em 2021 devido à pandemia de Covid-19.