Assista ao vivo à coletiva de Dorival Júnior, técnico do Corinthians

O Corinthians bateu o Athletico Paranaense por 2 a 0 e está nas semifinais da Copa do Brasil. Rodrigo Garro e Gui Negão fizeram os gols do duelo desta quarta-feira (10), realizado na Neo Química Arena, que ainda contou com um pênalti defendido por Hugo Souza.

continua após a publicidade

O Timão aguarda o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro para conhecer o seu adversário na semifinal do torneio. No primeiro jogo, a Raposa venceu por 2 a 0, em plena Arena MRV. O segundo jogo será nesta quinta-feira (11), no Mineirão.

Do outro lado da chave, o Fluminense garantiu vaga nas semifinais após bater o Bahia por 2 a 0, no Maracança. Vasco da Gama e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Nilton Santos, para definir o último classificado. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, em São Januário

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians venceu o Athletico Paranaense em duelo válido pela competição nacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Boa fase com Dorival Júnior

O Timão chega a sua quarta semifinal consecutiva na competição. Nesta temporada, o Corinthians eliminou o Novorizontino e o Palmeiras. A defesa alvinegra segue sem sofrer gols na competição nacional.

Campeão em 2022, pelo Flamengo, e em 2023, pelo São Paulo, Dorival Júnior segue invicto na Copa do Brasil. A última vez que o treinador foi eliminado no torneio foi em 2016, quando era treinador do Santos.