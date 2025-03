Caio Ribeiro analisa atuação do Palmeiras e corneta jogador: ‘Não pode’

Palmeiras e Botafogo empataram sem gols neste domingo (29), na primeira rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Nos minutos finais da partida, o argentino Flaco López perdeu uma grande chance de dar a vitória ao Alviverde, mas chutou em cima de John. Comentarista da Globo, Caio Ribeiro analisou a atuação do time de Abel Ferreira e cornetou o atacante.

- O Palmeiras é um time ofensivamente muito dependente do Estevão. Um time que tem muita dificuldade de furar a forte marcação do Botafogo e criar situações de gol. Para um time da qualidade do Palmeiras, jogando em casa, é um rendimento abaixo do esperado - disse Caio, no segundo tempo.

- O Flaco López não pode perder um gol desse. Teve tempo para ver o posicionamento do goleiro, na perna boa, bola quicando. Ao invés de bater firme, poderia ter dado um tapinha por cima e aumentar as chances de fazer o gol, o que não tira o mérito e a defesaça do John - analisou o ex-jogador.