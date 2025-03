Luis Roberto questiona decisão de jogador durante Palmeiras x Botafogo

O narrador Luis Roberto questionou a decisão de um jogador durante a transmissão de Palmeiras x Botafogo, na Globo. Nos acréscimos, o locutor afirmou que o venezuelano Savarino foi fominha ao não tocar a bola para o atacante Artur em um lance de perigo no Allianz Parque.

- Olha o Artur livre, Savarino dominou, conduziu, levou para a área, bateu para o gol... A bola era no Artur, não é, Savarino? Agora você foi, vou falar para você, hein. Que fome de fazer esse gol. O Artur ficou livre a jogada inteira - narrou Luis Roberto.

O Botafogo levou mais perigo que o Palmeiras no primeiro tempo do jogo, que marcou a estreia do técnico Renato Paiva. O português chegou para substituir o compatriota Artur Jorge, que deixou o clube após as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, em 2024.