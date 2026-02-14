Neymar posta vídeo 'curtindo' o carnaval e manda recado: 'Quem não gosta é maluco'
Astro deve ser relacionado para o jogo do Santos no domingo (15)
O carnaval começou oficialmente e o brasileiro já está nas ruas para curtir o período mais aguardado do ano. Neymar, meia do Santos e astro do futebol mundial, publicou um vídeo no seu Instagram e mandou um recado neste sábado (14).
No Instagram, Neymar publicou um vídeo cantando e dançando no clima da folia, com um recado para seus seguidores.
- Quem não gosta de carnaval é maluco! Toma! Carnaval eu gosto 'memo' - publicou Neymar.
Veja o vídeo de Neymar
Astro deve retornar ao time no domingo
O Santos realizou nesta sexta-feira (13), no CT Rei Pelé, o primeiro dia de atividades visando o duelo decisivo diante do Velo Clube, pelo Campeonato Paulista.
A expectativa é de que Neymar retorne ao time e faça sua estreia na temporada, após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo sofrida no fim da última temporada. O atacante treinou normalmente com o elenco.
O técnico Juan Pablo Vojvoda definirá apenas neste sábado (14) a escalação para a partida que decidirá se o Peixe avançará ao mata-mata do estadual. Neymar treinou normalmente e deve ser relacionado para o duelo.
