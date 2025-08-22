André Rizek discorda de Bruno Formiga em debate Neymar x Ronaldinho

O jornalista Bruno Formiga anunciou que não faz mais parte do grupo de comentaristas da TNT Sports. Na última semana, ele foi anunciado como novo reforço para a GE TV, novo canal do Grupo Globo. Em um último ato na antiga emissora, Formiga participou de uma dinâmica com 10 pessoas onde debatia a importância do craque Neymar para o futebol.

A temática seguiu um padrão de sucesso recente nas redes sociais. O jornalista chamou pessoas, que se autointitulam "haters" do camisa 10 do Santos. Durante o quadro, Bruno Formiga afirmou que Neymar jogou mais que o outro craque Ronaldinho Gaúcho.

Logo após a dinâmica ir ao ar, o novo companheiro de emissora André Rizek, usou as redes sociais para se posicionar sobre a afirmação de Formiga. Segundo Rizek, é indiscutível que Neymar seja o nome dessa geração, mas para ele o auge do Ronaldinho é para comparar com o astro Lionel Messi.

Saída de Bruno Formiga

Mais uma movimentação nos bastidores do jornalismo esportivo agitou as redes sociais, na última quarta-feira (13). O nome da vez é Bruno Formiga, que está de saída da TNT Sports, após 12 anos de emissora. O jornalista segue os mesmos passos de seu companheiro de transmissão Jorge Iggor e da apresentadora Mariana Spinelli, ex-ESPN.

O trio de jornalistas foi contratado para fazer parte da GE TV, novo projeto esportivo da Globo que será lançado no YouTube para concorrer com a CazéTV. Bruno Formiga fará dupla com Jorge Iggor, que será a principal voz das transmissões esportivas no novo canal.

O que é a GE TV?

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar comepetitiva no novo mercado.

A iniciativa representa o primeiro grande investimento da Globo nesse segmento específico, após experiências em outras áreas como a ViU Hub, empresa que agencia influenciadores e artistas. A emissora já está em fase de planejamento e negociação de direitos de transmissão para o novo canal, embora a data exata de estreia não tenha sido divulgada.

Além de Jorge Iggor, Burno Formiga e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".