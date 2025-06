O Flamengo enfrenta o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, nesta terça-feira (24), Camping World Stadium, em Miami, pelo Mundial de Clubes. Para esquentar o confronto, o Lance! conversou com influenciador Gabriel Reis, mais conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, sobre os ídolos do clube carioca. O comunicador apontou Zico como o maior nome da história do Mengão.

Na conversa, grandes nomes de jogadores que passaram pelo clube carioca foram citados, como Júnior, Arrascaeta e Adriano Imperador. O influenciador colocou Bruno Henrique acima de Gabigol, e outro nome destacado, além de Zico, foi o lateral Leandro.

- Esquece, o Zico sempre vai vencer. Qualquer um que for comparado com ele perde. Até o Leandro, se perguntarem para ele, vai dizer que é o Galinho. Esquece - disse o influenciador.

Flamengo x Los Angeles FC

A equipe do técnico Filipe Luís já se encontra classificada na primeira colocação do Grupo D do Mundial de Clubes. Mesmo assim, o compromisso contra o LA FC, desta terça-feira (24), Camping World Stadium, em Miami, marca o encerramento oficial da disputa da primeira fase do torneio da Fifa.

Para a próxima fase, o Flamengo já sabe que jogará novamente na cidade da Flórida, pelas oitavas de final da competição. O adversário da partida será o clube que terminará na segunda colocação do Grupo C, composto por Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City.

