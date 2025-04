Bruna revela pedido de Neymar quando ainda amamentava Mavie

Mulher de Neymar, Bruna Biancardi revelou um pedido que o craque fez quando a mãe ainda estava amamentando a primeira filha do casal, Mavie. O casal agora aguarda sua segunda filha, que foi um pedido do atacante quando Bruna ainda amamentava a primeira filha dos dois.

- A segunda gravidez também foi bem rápida. Eu estava tomando anticoncepcional e ainda amamentava a Mavie, e ele (Neymar) já falava: 'Vamos ter um segundo, vamos ter um segundo'. E eu dizia: "Nem pensar! Eu ainda amamento" - disse Biancardi, em entrevista ao "Mil e Uma Tretas", que completou:

- Quando ela fez 1 ano, eu ainda amamentava, mas já estava começando o processo de desmame. Então falei: "Agora já dá pra pensar, né?" Parei o anticoncepcional. Ela fez 1 ano. No mês seguinte, eu já estava grávida.

A influenciadora ainda deu detalhes de como a notícia foi dada para Neymar e para a família, confira:

- De noite, eu escrevi em um bodyzinho da Mavie: "Oi, papai! Nossa família aumentou". Quando eu mostrei, foi um chororô. Ele escreveu (a frase "nossa família aumentou") numa camiseta dela, e eu na minha, e saíamos pela casa, porque estávamos todos juntos no Rio. Aí meus pais viram. E eu passei o aniversário da Mavie de 1 ano grávida, sem poder contar para ninguém.

Quarta filha de Neymar, a segunda com Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez da segunda filha do casal no dia 25 de dezembro de 2024. O nome escolhido para a nova filha do camisa 10 foi Mel. A irmã de Mavie deve nascer entre julho e setembro, se tudo correr normalmente na gravidez da influenciadora.

Além de Mavie e da nova criança aguardada no relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar também tem mais dois filhos. O primogênito é Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. A outra criança é Helena, de 6 meses, da relação polêmica com a modelo Amanda Kimberlly.