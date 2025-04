Um dos grandes ídolos da história do Botafogo e Internacional, o ex-goleiro Manga faleceu, no Rio de Janeiro (RJ), em meio à luta contra um câncer de próstata, aos 87 anos. Titular pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de1966, ele foi homenageado pela imprensa sul-americana nesta terça-feira (8).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 27 anos dedicados ao futebol, Haílton Corrêa de Arruda fez história para fronteiras além do território brasileiro. Nesse sentido, jornais da América do Sul relembraram a trajetória vitoriosa dele pelo Barcelona de Guayaquil e pelo Nacional do Uruguai, além da experiência na seleção nacional.

continua após a publicidade

No país celeste, Manga escreveu seu nome na história de um dos maiores clubes do continente. Em passagem vitoriosa, levantou quatro taças do Campeonato Uruguaio, além da Libertadores e da Copa Intercontinental. Nos últimos passos da carreira, encerrou os caminhos em campo no Barcelona de Guayaquil, no Equador, e venceu um troféu da liga nacional.

Confira a repercussão internacional da morte de Manga 📰

El Universo (Equador)

(Foto: Reprodução)

El Pais (Uruguai)

(Foto: Reprodução)

Expreso (Equador)

(Foto: Reprodução)

➡️ Goleiro Manga precisou de doações até o fim da vida e mobilizou torcedores do Botafogo

Carreira de Manga no Brasil 🟢🟡

Nascido em Pernambuco, Manga iniciou sua carreira no Sport Club do Recife, onde conquistou três títulos do Campeonato Pernambucano. Após quatro temporadas no clube, transferiu-se para o Botafogo, tornando-se ídolo ao integrar uma das maiores gerações da história alvinegra. Pelo time carioca, venceu quatro edições do Campeonato Carioca e duas do Torneio Rio-São Paulo.

continua após a publicidade

Na sequência, defendeu o Internacional, clube no qual também virou referência e somou mais conquistas: três Campeonatos Gaúchos e dois títulos do Campeonato Brasileiro. Passou ainda pelo Operário-MS, onde foi campeão estadual, e pelo Coritiba, onde venceu o Campeonato Paranaense. Teve no currículo passagem pelo rival Grêmio, com mais um gauchão no currículo.

Pela Seleção Brasileira, Manga foi o goleiro titular na campanha do Mundial de 1966, disputado na Inglaterra. Seu legado na posição é tão significativo que o dia de seu nascimento, 26 de abril, foi escolhido como o Dia do Goleiro.