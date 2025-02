Quais as chances de Neymar marcar pelo Santos contra o Corinthians? Veja odds

Corinthians x Santos acontece nesta quarta-feira (12/02), às 21h35, na Neo Química Arena. O confronto é válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Portanto, confira o que esperar do jogo e as odds para um gol de Neymar neste clássico.

Odds Corinthians x Santos

A partida entre Corinthians e Santos traz duas equipes em condições bem diferentes. Pressionado, o Peixe necessita buscar a vitória, mas é visto como zebra. Por outro lado, o Corinthians é disparado o mais cotado, com 58% de chances de vencer em casa.

Então, confira na sequência a tabela de odds para o confronto.

Mercado: Resultado final

Vitória do Corinthians - 1.73 Empate - 3.60 Vitória do Santos - 5.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 11 de fevereiro de 2025 às 20 horas.

Números de Neymar

Depois de duas partidas, Neymar terá o primeiro clássico desde que retornou ao Santos. Porém, vai enfrentar o rival que ele tem o pior aproveitamento no desempenho individual.

Ao longo da primeira passagem, Neymar enfrentou o Corinthians em 19 oportunidades e só conseguiu marcar quatro vezes. Só como comparação, o jogador fez 12 em 12 jogos contra o Palmeiras e marcou 11 vezes em 14 clássicos com o São Paulo.

Portanto, se depender do histórico, a expectativa é baixa. Até por isso, um gol do camisa 10 está cotado em 4.00 para 1.00 nas casas de apostas.

bet365 Super Aposta Aumentada para Corinthians x Santos

Aliás, falando em Neymar, a bet365 traz uma super aposta turbinada para Corinthians x Santos. Assim, a oferta é para Memphis Depay e Neymar conseguirem um chute ao gol cada com odds de 2.00.

Tempo de partida

Outro fator que pesa contra Neymar neste clássico é o tempo de jogo. Se recuperando de uma lesão que o tirou por mais de um ano dos gramados, o jogador tem a minutagem debatida pela preparação física.

Depois de atuar por mais de 80 minutos no confronto contra o Novorizontino, o jogador tem poucas chances de jogar mais de um tempo inteiro. Principalmente por ser uma partida de muita pressão.

O Santos entra em campo precisando da vitória. Para completar, terá pela frente um Corinthians que tem a melhor campanha no geral e já está garantido nas quartas de final.

Outros jogadores

Como o Corinthians joga em casa e vive um melhor momento, os atletas do clube é que entram como favoritos para balançarem as redes nesta quarta-feira. A lista começa com Yuri Alberto, com odds de 2.20. O atacante só marcou uma vez nesta temporada, mas foi justamente em outro clássico, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras.

A lista também conta com Pedro Raul. Em busca de espaço, o atleta não balança as redes desde a estreia no Campeonato Paulista. Caso volte a marcar neste clássico, o retorno é de 2.50 para 1.00.

Mais atrás ainda tem Memphis Depay, cotado em 2.62. O jogador foi autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo na rodada anterior.

Do lado do Santos, depois de Neymar, Guilherme é o nome mais cotado para conseguir balançar as redes. O feito do atacante tem odds de 5.00 para 1.00.

