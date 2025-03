O atacante Raphinha se envolveu em uma polêmica antes da partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. À "RomárioTV", o baixinho questionou se o clássico seria "porrada neles", e o atacante concordou com o ex-jogador. No "Bate-Pronto", da rádio "Jovem Pan", o jornalista Thiago Asmar defendeu o camisa 11.

Em pronunciamento sobre o caso durante o programa, "Pilhado" entendeu que Raphinha não teve maldade ao concordar com Romário. Para ele, o atual atacante da Seleção Brasileira caiu em uma armadilha da entrevista, e agora, terá que lidar com as consequências.

- A declaração do Raphinha tá repercutindo em tudo que é jornal argentino. Gosto dessas declarações. Gosto de jogador polêmico. Agora, tem que se garantir. Porque o jogo será na Argentina, com um clima hostil. Sei que muitos vão criticar: "Você está motivando a violência". Mas gosto de jogador polêmico - iniciou o jornalista.

- Não partiu dele (Raphinha). O Romário que iniciou: "porrada neles, né?". O Raphinha só completou. Acredito que ele não teve a maldade. Acho que caiu em uma armadilha por está dando uma entrevista para um ídolo dele. Ele deve ter pensado assim: "vou falar o que o Romário quer escutar". Ele (querendo ou não) jogou um clima hostil para o jogo - concluiu.

Seleção Brasileira x Argentina

Em meio a polêmica, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neste momento, a equipe do técnico Lionel Scaloni lidera a classificação, com 28 pontos. A Seleção Brasileira está na 3ª colocação, com 21.

Na partida, a equipe do treinador Dorival Jr. busca encerrar a sequência de seca contra o principal rival da América do Sul. O Brasil não vence a Argentina desde 2019. Durante o período, foram quatro jogos, sendo três vitórias dos argentinos e um empate.