Argentina x Brasil: Neto reprova polêmica de Raphinha e cita postura de Romário

O ex-jogador Neto criticou a declaração Raphinha antes de Argentina x Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. À "RomárioTV", o baixinho questionou se o clássico seria "porrada neles", e o atacante concordou com o ex-jogador. No "Os Donos da Bola", o apresentador classificou o comentário como "desnecessário" e analisou a postura do tetracampeão.

- Os meninos tem o Romário como um grande ídolo, e quando ele coloca os meninos nessa situação, eles vão falar esse tipo de besteira. A "RomárioTV" é muito legal, eu sou fã incondicional do Romário, foi o maior jogador com quem eu joguei. Mas esse tipo de entrevista é desnecessária para o Raphinha e para a Seleção Brasileira - comentou Neto.

Brasil e Argentina fazem clássico pelas Eliminatórias

O Brasil precisa vencer a Argentina para se aproximar do primeiro lugar - atualmente pertencente à Albiceleste - nas Eliminatórias, já que sete pontos distanciam as duas equipes. A bola rola no Monumental de Núñez às 21h (de Brasília) desta terça.

As estatísticas recentes, porém, não têm ajudado a Seleção nos últimos anos. O último triunfo aconteceu em julho de 2019, na semifinal da Copa América; desde então, são três derrotas e um empate, incluindo o revés na decisão continental de 2021, que decretou o vice-campeonato de Tite, Neymar e companhia.