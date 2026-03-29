Aos 41 anos, Vágner Love se despediu dos gramados neste sábado (28), após uma carreira marcada por gols e passagens por clubes gigantes do futebol brasileiro. Entre eles, Palmeiras, Flamengo e Corinthians, onde viveu fases que até hoje são lembradas entre os torcedores.

continua após a publicidade

E, como não poderia ser diferente, Vagnér Love se despediu deixando a sua marca na vitória do Retrô por 3 a 1 sobre o Ceará, pela Copa do Nordeste. Após o anúncio da aposentadoria, a carreira do atacante virou centro de debates nas redes sociais. Acompanhe a repercussão;

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na despedida, Vagner Love foi decisivo ao marcar o último gol da vitória por 3 a 1, já nos acréscimos, tornando o momento ainda mais simbólico. A saída de campo foi marcada por homenagens de companheiros de equipe e também de adversários, em reconhecimento à trajetória construída ao longo de sua carreira.

continua após a publicidade

➡️ Memphis Depay chama atenção em Holanda x Noruega

Últimas palavras de Vágner Love como jogador

Após a partida, Vagner Love elogiou e agradeceu ao Retrô por lhe proporcionar a oportunidade de encerrar a carreira da forma que sempre imaginou.

— Deus é maravilhoso demais. Terminar assim, aqui no Retrô, com esses jogadores, esses funcionários, essa comissão técnica… Deus foi maravilhoso comigo por me permitir encerrar minha carreira neste lugar — disse Love.

continua após a publicidade

🍀Aposte na Copa do Nordeste!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.