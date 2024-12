Botafogo x Pachuca: Alex Telles relembra pior lesão da carreira em volta ao Catar

O Botafogo entra em campo, nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, para o passo inicial na Copa Intercontinental. Apesar de ser estreante na competição, o Catar é um velho conhecido de algumas peças importantes do elenco. Um deles é Alex Telles, que disputou a Copa do Mundo em 2022 pela Seleção Brasileira, e viveu no palco catari, sua pior lesão na carreira.

Na ocasião, o lateral entrou em campo pela Amarelinha, no duelo contra Camarões, na última partida da fase de grupos, no Estádio Lusail, mas deixou o campo lesionado no início do segundo tempo, dando lugar ao zagueiro Marquinhos. Ainda no Catar, foi constatada a ruptura parcial grau 2 para 3 do ligamento lateral do joelho direito, com cruzado posterior. A lesão foi a pior da carreira do jogador, e o tirou dos gramados por mais de três meses.

Apesar de ter se lesionado no Lusail, o jogador acompanhou a seleção no jogo seguinte, contra a Coréia, no estádio 974, palco da estreia do Botafogo no torneio. Ao retornar ao país árabe, Alex Telles compartilhou as lembranças da lesão.

– Deus sempre sabe de tudo! Há dois anos atrás nesse mesmo estádio eu estava triste, recém machucado, sem saber o que me aguardava pela frente. Mas quem nele confia, descansa mesmo sem saber do futuro...🙏🏽💭 Hoje volto aqui para jogar o mundial pelo Botafogo e com uma enorme felicidade e ambição. O futebol é mágico e surpreendente! Obrigado meu Deus por mais essa oportunidade!

Caso passe do Pachuca, o Botafogo enfrentará o Al-Ahly, do Egito, que já está classificado para as semifinais depois de passar do Al Ain, dos Emirados Árabes. Se avançar novamente, o adversário da decisão será o Real Madrid. O gigante espanhol entrou automaticamente na final depois de vencer a Liga dos Campeões da última temporada, como prevê o regulamento da competição.

