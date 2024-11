Botafogo confirma atração para Fan Fest da final da Libertadores; confira

O Botafogo confirmou na noite desta sexta-feira (29) a atração principal para o "Niltão Fan Fest", evento promovido pelo clube para os torcedores acompanharem a final da Libertadores no Estádio Nilton Santos. O glorioso decide o título continental no sábado (30) contra o Atlético-MG, às 17h, no Estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, Argentina.

Para animar a Fan Fest, o Alvinegro selecionou o cantor Suel, ex-integrante da banda Imagina Samba. O artista é declarado torcedor do Botafogo e será o responsável por animar os torcedores antes da partida decisiva. O show está marcado para acontecer às 15h.

- Fala galera do Fogão, torcida alvinegra. Estou passando para confirmar que amanhã a gente vai estar junto no Niltão Fan Fest, no Nilton Santos, cantando muito pagode para darmos sorte para o nosso fogão. Espero todo mundo lá, para gente tirar onda demais. Prometo fazer um show histórico para dar muita energia e sorte - disse o cantor no vídeo de divulgação.

Fan Fest do Botafogo

O evento, organizado pelo Botafogo, pretende acolher os torcedores do alvinegro que não conseguiram se fazer presente em Buenos Aires para a finalíssima. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, mas ainda à entradas disponíveis para os setores Leste Inferior e Oeste Inferior no site: botafogo.com.br/ingresso. Os valores variam entre R$ 60 e R$ 25.

O clube promete entregar uma festa com uma mega estrutura. Pelo menos sete telões irão transmitir a partida decisiva e um palco foi montado para o show de Suel. Os portões do Estádio Nilton Santos serão abertos às 14h.