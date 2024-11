Rizek é ‘cobrado’ por torcedor do Botafogo antes da final da Libertadores; veja

O jornalista André Rizek, do Sportv, foi surpreendido nesta sexta-feira (29) por um torcedor do Botafogo nas ruas de Buenos Aires. Ao ser abordado, o comunicador "precisou" se retratar de uma análise polêmica feita sobre a equipe de Artur Jorge às vésperas da final da Libertadores. O clube carioca decide o título da América contra o Atlético-MG, neste domingo (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez.

A abordagem foi registrada nas redes sociais pelo próprio comunicador. Com muito bom humor, Rizek foi "cobrado" pela fala recente sobre o mental da equipe do Botafogo. Antes do confronto contra o Palmeiras, da última terça-feira (26), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele questionou se o elenco alvinegro estava preparado mentalmente para enfrentar uma sequência de jogos decisiva para a temporada.

- O Rizek, cadê o seu vídeo para se retratar tudo que você falou do Botafogo antes do jogo do Palmeiras. Que a equipe estava sem mental, que o Abel tinha onze jogos, que o Botafogo não tinha ganho em três jogos. Por#$&, tu é meu ídolo cara, o único que salva dessa galera aí (jornalistas) - questionou o torcedor com muito humor.

Para responder o questionamento, Rizek brincou: "Tá aqui o vídeo, este é o vídeo".

A fala polêmica de Rizek

- Por que o Botafogo convocou uma entrevista coletiva? Eu já tenho a resposta, para mim está claro. Para dizer que eles estão 'muitíssimo bem mentalmente'. Eu contei 4 vezes o Artur Jorge fazendo questão de afirmar que o Botafogo está bem mentalmente. Eu não sou psicólogo e não vou fazer psicologia de botequim, mas se tiver psicólogo assistindo ao programa, convido para dizer o que isso quer dizer na psicologia: um paciente que fique reafirmando 'eu estou muito bem, eu estou muito bem'. O que isso quer dizer na psicologia? - disse o jornalista antes do confronto entre Botafogo e Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O questionamento de Rizek foi respondido pelo Botafogo com um excelente desempenho dentro de campo. Com um amplo domínio, a equipe de Artur Jorge venceu o Palmeiras por 3 a 1, na última terça-feira (26), pela 36ª rodada do Brasileirão, e assumiu a ponta da tabela do campeonato. Agora, o clube alvinegro depende apenas de si para conquistar o título nacional e a Libertadores.

A próxima decisão do Alvinegro acontece neste sábado (30) contra o Atlético-MG, às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, pela final da Libertadores. O clube carioca busca conquistar a América pela primeira vez na história.