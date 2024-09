Lucas Moura volta a brilhar no São Paulo e é decisivo em clássicos contra o Corinthians

Lucas Moura volta a marcar pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 19:57 • São Paulo (SP)

O atacante Lucas Moura voltou a marcar pelo São Paulo após jejum de cinco jogos sem balançar as redes no Brasileirão. No clássico contra o Corinthians, no último domingo (29), o jogador abriu o placar do jogo com um pênalti marcado nos acréscimos da primeira etapa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com a vitória no Majestoso, Lucas Moura chega a cinco vitórias sobre o Corinthians pelo São Paulo e se torna peça decisiva no clássico paulista. No últimos cinco jogos contra o Alvinegro, o atacante esteve presente e foi fundamental em três vitórias, um empate e uma derrota.

Desde que retornou ao Tricolor em 2023, Lucas Moura já teve a oportunidade de marcar três gols no Corinthians. O primeiro na Copa do Brasil em 2023 - ano em que o São Paulo conquistou o título - superando o rival por 2 a 0. O segundo foi em um empate por 2 a 2, válido pela nona rodada do Brasileirão em 2024. O terceiro veio no clássico deste domingo, com o camisa sete convertendo o pênalti.

Lucas é o segundo artilheiro do São Paulo no Brasileirão - na edição atual - com seis gols. No total, pela temporada de 2024, o atacante marcou 10 gols e concedeu oito assistências.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Sequência

O atacante deve retornar ao campo no próximo sábado (05), quando o São Paulo viaja para enfrentar o Cuiabá pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola irá rolar as 19h (de Brasília) na Arena Pantanal.