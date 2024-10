São Paulo e Zubeldía traçam rota para voltar à Libertadores

Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 01/10/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

A eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores, diante do Botafogo, deixou marcas profundas. O time de Luis Zubeldía viu escapar o principal objetivo da temporada e agora precisa reorganizar as forças para garantir um lugar no G4 do Brasileirão e assegurar vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025.

Com a eliminação também na Copa do Brasil, o São Paulo agora concentra todas as suas energias no Campeonato Brasileiro. Para Zubeldía, esse foco exclusivo pode ser um trunfo importante.

— Nosso objetivo é nos entregar jogo a jogo com a maior energia possível, já que vamos jogar só um torneio. Vamos ter uma semana mais longa. Então, o que nós temos que fazer é simples: focar em cada jogo. Faltam dez partidas, e tentaremos fazer o melhor possível em cada jogo. Depois, em dezembro, veremos onde terminamos. Tomara que seja o mais alto possível, para que o São Paulo possa jogar esse tipo de torneio internacional muito mais frequentemente, como aconteceu neste ano —, declarou.

O treinador reconhece o impacto emocional das derrotas, mas acredita que o time tem o que é necessário para se recuperar.

— Depois de uma semana em que estou muito triste, os jogadores também, e mesmo assim demonstramos que somos muito competitivos, por isso estamos entre os 5. Temos espírito. Faremos todo o possível para jogar a Libertadores seguidamente. Muitas equipes boas com poder econômico, não é fácil, mas vamos jogo a jogo para terminar o melhor possível — disse o treinador argentino.

Com dez rodadas restantes no Brasileirão, Zubeldía evita um olhar aprofundado sobre o desempenho recente.

O São Paulo agora busca transformar as frustrações em combustível para alcançar o G4.