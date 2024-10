Maiores vendas do São Paulo: veja lista completa

Lucas Moura é a venda mais cara da história do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro

Sempre com uma grande leva de jogadores nas suas categorias de base, que recentemente ganharam o apelido de "Made In cotia" (Feito em Cotia, local da base do clube), o {São Paulo} faz questão de revelar bons nomes para o mercado com grande frequência, o que reflete nas folhas de ganhos do clube durante as temporadas. Quer saber a lista de maiores vendas do São Paulo? O Lance! te conta.

Lucas Moura é a maior venda da história do São Paulo; Confira a lista (Foto: Reprodução)

As 10 maiores vendas do São Paulo:

10º lugar: Edmílson - A décima maior venda do São Paulo foi Edmílson, na temporada 2000/01, quando o jogador foi vendido para o Lyon, da França, por 11 milhões de euros. O Pentacampeão do mundo com o Brasil em 2002 se consolidou na Europa como um grande jogador, principalmente quando jogou pelo Barcelona, na Espanha.

9º lugar: Lucas Pratto - O atacante argentino, Lucas Pratto é a nona venda mais cara do clube. Em 2017/18, o jogador rumou para o River Plate, da Argentina, por um valor de 11,5 milhões de euros.

8º lugar: Brenner - A oitava maior venda do clube fica com o atacante, revelado pelo clube, Brenner. O jogador foi vendido ao Cincinnati dos EUA, pelo valor de 11,8 milhões de euros. Atualmente, o atleta joga pela Udinese, da Itália, após boas temporadas na MLS.

7º lugar: Breno - Na época com 18 anos, Breno é mais um jogador "Made In Cotia" que foi vendido cedo para o mercado europeu. Na temporada 2007/08, o Bayern de Munique comprou o jogador por 12 milhões de euros. Depois de uma passagem conturbada na Alemanha, o zagueiro voltou ao Brasil em 2014 para atuar novamente no São Paulo e fez o resto de sua carreira em solo brasileiro.

6º lugar: Hernanes - Ídolo recente da torcida Tricolor, Hernanes, que também foi revelado pelo clube, fez duas passagens pelo São Paulo. Na temporada 2010/11, então com 25 anos, o meia foi vendido para a Lazio por 13,5 milhões de euros. Depois de anos atuando na Itália e na China, ele voltou ao São Paulo em 2017 e foi muito importante até sair novamente em 2021.

5º lugar: Antony - Mais um "Made In Cotia", Antony é a quinta maior venda da história do São Paulo. Na temporada 2022/21, o ponta-direita foi vendido para o Ajax, da Holanda, por um valor de 15,75 milhões de euros. Após se destacar no time holandês, ele foi vendido para o Manchester United, da Inglaterra.

4º lugar: David Neres - Outro ponta são paulino que foi vendido para o Ajax foi David Neres. O atacante pelas beiradas foi comprado pelos holandeses na temporada 2016/17, por 17,4 milhões de euros. Nesta temporada, David Neres veste as cores do Benfica.

3º lugar: Lucas Beraldo - Mais um joia tricolor que rumou precocemente para a Europa foi o zagueiro, Lucas Beraldo. Com apenas 20 anos, o atleta é a terceira maior venda do São Paulo, que vendeu o atleta para o PSG, por 20 milhões de euros, na temporada 2023/24.

2º lugar: Denílson - O segundo colocado da lista é Denílson. Atualmente comentarista, o ex-jogador foi vendido para o Real Betis, da Espanha pelo valor de 30 milhões de euros na temporada 1998/99. Depois de ficar cinco anos no clube, o ponta-esquerda pentacampeão fez seu restante de carreira na França, Arábia Saudita, EUA, Brasil e China.

1º lugar: Lucas Moura - A maior venda da história do São Paulo é Lucas Moura. Atualmente no clube, o ponta foi vendido para o PSG na temporada 2012/13, quando tinha apenas 20 anos, pelo valor de 40 milhões de euros. Além do PSG, o jogador também jogou pelo Tottenham, da Inglaterra.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo São Paulo com esses jogadores, o clube arrecadou um total de quase 183 milhões de euros.