Bia Haddad tem salto confirmado e se reaproxima do top 10

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 23/09/2024 - 17:05 • St. Petersburg (EUA)

Campeã pela primeira vez na temporada, em Seul, na Coreia do Sul, Bia Haddad Maia deu um salto no ranking da WTA, divulgado já neste domingo (23). A brasileira subiu cinco posições e foi ao 12º posto com 2981 pontos. A meta da brasileira é retornar ao top 10, por onde já ocupou em junho do ano passado.

Beatriz tem seu melhor desempenho desde janeiro de 2024 quando ocupou o 11º lugar. No final de janeiro ela caiu para o 13º lugar e em ano irregular até então oscilou para baixo. Mas nos últimos meses, a brasileira vive boa fase, após campanha positiva US Open e com o título no Aberto de Seul, a brasileira conseguiu salto no ranking e visa o top 10 novamente.

Iga Swiatek ultrapassou a australiana Ashleigh Barty e agora soma 122 semanas no topo sendo a sétima maior líder de todos os tempos. A polonesa soma 10885 pontos contra 8766 de Aryna Sabalenka. As únicas alterações no top 10 foram a saída de Maria Sakkari que despencou oito posições e é a 17ª, deixando Danielle Collins como a nona e Barbora Krejcikova como a 10ª. Daria Kasatkina vem logo abaixo com 3020, menos de 40 a frente da brasileira.

Entre as tenistas nacionais, Laura Pigossi caiu onze posições e segue em declínio, agora como a 144ª colocada. Carol Meligeni deu novo salto e é a 306ª, 31 acima da última lista. Luza Fullana subiu 64 e é a 577ª. Com apenas 14 anos, a paulista Nauhany Silva entrou pela primeira vez no ranking mundial da WTA, a Associação das Tenistas Profissionais, e se tornou a mais jovem a figurar na tabela.

(Foto: Luiz Candido/CBT)

A tenista apareceu com seis pontos somados em três eventos sendo um do quali no W35 de Leme (SP), quatro com as oitavas no W35 de São Paulo e mais um da final do quali do W50 de São Paulo, em março. Ela apareceu como a 1291ª colocada e é a 16ª das 17 brasileiras na tabela.

No tênis feminino, as jogadoras entram no ranking com três torneios diferentes ou a partir de dez pontos somados em um ou dois eventos.