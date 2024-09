Bia Haddad mostra passividade, é eliminada em Pequim e adia sonho

Bia Haddad Maia em ação no torneio de Pequim (Foto: Reprodução Disney+)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/09/2024 - 10:53 • Pequim (CHN)

Depois de grandes atuações nas últimas semanas com título em Seul, na Coreia do Sul, quartas no US Open e final em Cleveland, Bia Haddad Maia, número 12 do mundo, não manteve o bom nível na madrugada desta segunda-feira (30).

A paulistana foi superada pela americana Madison Keys, cabeça de chave 18 e 24ª do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, após 1h26min de duração em duelo realizado na quadra central Capital Diamont no WTA 1000 de Pequim, na China.

A brasileira até começou bem, abriu 2 a 0 com um primeiro game primoroso, com grandes devoluções, forçando o erro da oponente, mas Keys rapidamente se colocou na partida, virou para 3 a 2 e Bia passou a errar. Keys fechou o primeiro set em 41 minutos, quebrando novamente, e se colocou com 3 a 0 de vantagem com duas quebras no segundo. Bia devolveu uma delas com belo voleio e a seguinte, empatando o jogo e animando o torcedor brasileiro. Mas os erros voltaram a partir de então, Keys tornou a quebrar, abriu 5 a 3 e concluiu a vitória com nova quebra em seu quarto match-point, sua segunda vitória em três jogos contra Haddad Maia no circuito mundial.

Os números do jogo mostraram a brasileira muito passiva, aplicando apenas sete bolas vencedoras e errando dez, enquanto Keys disparou 29 bolas vencedoras e errou 18 no encontro, fazendo 64 contra 50 pontos da paulistana.

Com a derrota, a terceira nos últimos 16 jogos, Bia tem sequência de cinco triunfos interrompida após título no WTA 500 na capital sul-coreana e adia o sonho de voltar ao top-10. Elas precisava de, pelo menos, quartas de final esta semana .

Agora, o compromisso da paulistana será o WTA 1000 de Wuhan, também na China, isto em simples. Ela segue nas duplas nas oitavas de final ao lado da alemã Laura Siegemund.