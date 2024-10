(Foto: Reprodução/SBT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O apresentador Benjamin Back , postou nas redes sociais, nesta segunda-feira (21), um vídeo pagando a aposta feita com Thiago Asmar, o "Pilhado". O cumprimento da aposta aconteceu após o empate entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, que eliminou o time paulista da competição. Além da brincadeira, Benja aproveitou para ironizar o treinador Ramón Díaz.

— Aposta é aposta. Eu perdi para o Pilhado e vou ter que pagar, é tudo pelo entretenimento e da zoeira. Quem tem bom humor, entende, quem não tem, o que eu posso fazer? Ainda tem que cantar o hino e depois cantar a música do Mengão, por que era o que estava apostado. Obrigado Ramón Díaz. Héctor Hernandez na ida e ontem não conseguiu ganhar com um a mais em casa — disse Benja.

➡️Benja dispara contra dupla do Corinthians após eliminação: ‘Mortos em campo’

(Foto; Reprodução)

Antes do confronto entre Corinthians e Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, Benjamim Back desafiou o jornalista Thiago Asmar. Em caso de vitória do time paulista, o Pilhado deveria vestir a camisa e cantar o hino corintiano — assim como Benja faria o mesmo, com as cores do clube carioca.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians agora foca na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na busca do título da Copa Sul-Americana. Em casa, o Alvinegro encara o Racing-ARG no jogo de ida da semifinal do torneio continental, na próxima quinta-feira (24).