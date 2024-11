Benja não perdoa titular do Corinthians após derrota: ‘Jogador de jogo pequeno’

Benja criticou o meia Rodrigo Garro em Racing x Corinthians (Foto: Reprodução/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 05:10 • São Paulo (SP)

O apresentador Benjamin Back rasgou o verbo após a eliminação do Corinthians diante do Racing-ARG na Sul-Americana, na última quinta-feira (31). Nas redes sociais, Benja disparou contra o técnico Ramón Díaz, pediu a saída do treinador e também detonou o meia Rodrigo Garro.

- Time frouxo, covarde. O Garro, eu falo faz tempo, é jogador de jogo pequeno, quando não vale nada. Quando é jogo que vale alguma coisa, esse cara some. Como perde um gol daquele? Por que não tocou para o Yuri Alberto que estava sozinho? Jogador pipoqueiro - começou.

- Ramón Díaz, se eu fosse o Augusto Melo, deixava ele lá na Argentina. Ele e o filho. Como mexe mal, escala mal. Deixou o meio-campo sem ninguém para armar. Demorou horas para tirar o Charles. Matheuzinho na lateral-direita não dá, Bidu, esquece... Time horroroso - completou Benja.

O Corinthians começou bem o jogo e abriu o placar com Yuri Alberto, aos seis minutos. No fim do primeiro tempo, Quintero marcou duas vezes e virou a partida. Na etapa final, o Alvinegro não ameaçou e viu o Racing avançar à final. No duelo de ida, as equipes haviam empatado em 2 a 2.

Reta final de Brasileirão do Corinthians

Após as eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana, o Corinthians agora foca no Campeonato Brasileiro, onde luta para não cair. A equipe de Ramón Díaz está na 15ª colocação, com 35 pontos, um a menos que Red Bull Bragantino e Juventude, que abrem o Z-4.

Na próxima segunda-feira (4), o Corinthians tem clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. Na sequência, o Alvinegro encara Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio.