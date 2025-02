Memphis Depay, atacante do Corinthians, lançou o EP de "Falando com as Favelas" em colaboração com MC Hariel nesta segunda-feira (17) e a música foi muito bem aceito nas redes sociais. O projeto musical apresenta quatro faixas e marca uma nova fase na carreira do jogador holandês. O EP foi produzido ao longo de 2024 e conta com os vocais de Memphis, que se dedica à música desde 2011.

A carreira de Depay com a música

A escolha de Gana como cenário para o videoclipe da faixa-título simboliza a conexão entre culturas, destacando a mensagem de união e força que o artista deseja transmitir. Além de expressar sua paixão pela música, o EP reforça a ligação de Depay com o Corinthians. Elementos visuais e letras das músicas fazem referência direta ao clube, como na faixa "Peita do Coringão" e no videoclipe de "Falando com as Favelas", onde Depay aparece com a bandeira do time.

Desde o início de sua carreira musical, Depay busca equilibrar suas atividades entre o futebol e a música, utilizando sua plataforma para se conectar com os fãs e expressar sua personalidade fora dos campos. O lançamento do EP coincide com um momento importante para o jogador, que se prepara para a estreia do Corinthians na Libertadores contra o Universidad Central, na Venezuela, nesta quarta-feira (19).