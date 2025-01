Dayana Lins, influenciadora de 20 anos, fez um desabafo forte nas redes sociais sobre as adversidades enfrentadas em seu casamento com Vitor Roque, atacante do Real Betis, emprestado pelo Barcelona. A jovem, que se casou no final de 2023 (após um namoro que começou em julho do mesmo ano), compartilhou que deixou a própria casa, faculdade e trabalho para estar com o marido na Espanha, onde enfrentou desafios inesperados.

Dayana expressou sua expectativa de encontrar companheirismo, empatia e amor no casamento com Vitor Roque, mas se deparou com a falta de sensibilidade e empatia das pessoas ao seu redor. Ela descreveu situações de impotência, como precisar de autorização para comprar ração para os cachorros ou até mesmo para comer em sua própria casa. Assista:

- Como a maioria sabe, eu me casei no final de 2023, ainda continuo casada e, como todas as meninas — pelo menos creio eu — têm essa ideia de que, depois que você casa, você busca companheirismo, empatia, amor, filhos, construir uma família. Eu, acreditando, deixei tudo para trás: a casa dos meus pais, minha faculdade, meu trabalho. Mudei de país para acompanhar a vida dele. E toda mudança vem acompanhada de um certo desconforto, né? - disse a esposa de Vitor Roque.

- É importante não se encontrar, por exemplo, em uma situação onde você precise perguntar se pode comer algo que está dentro da geladeira da sua própria casa ou se sentir impotente por não ter como sair para comprar ração para os cachorros e ter que pedir para terceiros fazerem isso. Resumidamente, é algo que eu me sinto na obrigação de compartilhar: se você tinha uma vida antes de um relacionamento, não deixe tudo para trás - desabafou.