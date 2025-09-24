Bárbara Coelho dispara contra Renato Gaúcho: ‘Se colocou acima do Fluminense’

Renato Gaúcho pediu demissão e não é mais treinador do Fluminense. O treinador deixou o cargo, na última terça-feira (23), após a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Lanús. Ao analisar a situação, a comentarista Bárbara Coelho disparou contra a decisão do técnico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a programação do canal "Cazé TV", no Youtube, a jornalista afirmou que Renato rasgou a história linda que tem no clube com a decisão. Ela ainda considerou que ele se colocou acima do Fluminense, do elenco de jogadores e da torcida.

- Não acho que o Renato é o único culpado pela eliminação do Fluminense. Acho, que a gente não é otário, e sabemos ele é experiênte, e minha sensação é de que a decisão de pedir demissão veio antes do jogo de ontem. Porque desde o Mundial de Clubes ele é questionado. O clube se desvencilhou da realidade por conta do bom desempenho no torneio da Fifa - disse a comentarista, antes de completar.

continua após a publicidade

- O problema é que o Renato se apegou a isso para sempre. Então, tudo que ele é questionado, ele justifica com este trabalho. Não dá para ele pegar a história linda que ele tem no Fluminense e rasgar porque ele tá p*** com a arquibancada. Sou contra ele ser chamado de burro. Mas o Renato tirou o Fluminense pra m***. Se colocou maior que o clube, que os jogadores e que a torcida - concluiu.

Queda de Renato Gaúcho

A decisão do treinador aconteceu de forma inesperada. Durante a entrevista coletiva após a eliminação, ele revelou que havia conversado com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, sobre o pedido de demissão.

continua após a publicidade

O anúncio foi marcado por uma ampla frustração de Renato Gaúcho, que além do anúncio da demissão, questionou críticas e disparou aspas fortes sobre o atual momento do futebol. Ele deixa o cargo no Tricolor após pouco mais de cinco meses.

— Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês fazem as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele — disparou Renato durante a última resposta da coletiva.

— Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição. Estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça, vou deixar alguns gênios da internet falando de futebol, já que eles sabem tanto — concluiu.

Números

Renato Gaúcho encerra a sexta passagem dele como treinador do Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana. Em 41 jogos, ele acumulou 21 vitórias, oito empates e 12 derrotas no comando tricolor, um aproveitamento de 57,7%. O ponto alto do trabalho foi a campanha no Mundial de Clubes, que terminou na semifinal diante do Chelsea.