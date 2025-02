Augusto Melo faz tatuagem em homenagem ao Corinthians; veja

Augusto Melo, atual presidente do Corinthians, realizou uma tatuagem na mão em homenagem ao clube paulista nesta quarta-feira (5). O fato aconteceu durante uma entrevista do mandatário para o podcast "Inteligência Ltda", do comediante Rogério Vilela.

Durante o bate-papo, o presidente aceitou ser tatuado ao vivo no programa. Para a ocasião, Augusto Melo aceitou fazer um escudo do Corinthians na região do dorso da mão direita. O gesto havia sido prometido por ele durante a campanha eleitoral no clube.

Enquanto o tatuador realizava a arte, o mandatário abordou temas referentes ao clube paulista, como dívida e possíveis contratações para a temporada. Além disso, ele também realizou uma série de desabafos sobre os opositores da própria gestão.

- Promessa paga. Hoje paguei minha promessa que fiz com o @vilela durante minha campanha. Meu amor está marcado na minha pele e na minha vida! Obrigado fabiolima.sp pela tatuagem nova! - publicou o mandatário nas redes sociais.

Tatuagem de Augusto Melo em homenagem ao Corinthians (Foto: Reprodução)

Augusto Melo no Corinthians

O atual mandatário do clube paulista assumiu o cargo em janeiro do ano passado. O processo eleitoral foi marcado por polêmicas e brigas contra a oposição, que se estedem até os dias de hoje. Atualmente, Augusto Melo vive processo de impeachment dentro do Corinthians, movimento liderado pelos opositores.

Na última quarta-feira (29), ele entrou com um pedido na Comissão de Ética e Disciplina do clube para a destituição de Romeu Tuma Jr. do comando do Conselho Deliberativo (CD) do clube. O mandatário alega que o opositor conduz o seu processo de impeachment de maneira parcial e prejudica a imagem do Timão em suas declarações públicas.