Democracia Corinthiana: quais jogadores estavam no elenco?

Confira quais os jogadores que participaram do elenco do Timão durante a época do movimento Democracia Corinthiana. A iniciativa política, que surgiu dentro da equipe de futebol, continua como uma das mais emblemáticas da história do país.

Dessa forma, ainda traz grande orgulho aos torcedores, que relembram os heróis que defenderam a camisa do Alvinegro Paulistano e, enquanto isso, lutaram por um Brasil melhor para todos, em meio a uma época de repressão e censura.

A Ditadura Militar no Brasil durou mais de 20 anos, entre 1964 e 1985, sendo um período sombrio da história do país, tendo em vista todos os episódios que foram vistos, como tortura, censura, controle de informações, perseguições políticas.

Na época, foi confeccionada a Constituição de 1967, o Congresso Nacional foi dissolvido, liberdades civis foram suprimidas e ainda foi criado um código de processo penal militar que permitia que o Exército brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender suspeitos, sem revisão judicial.

Como todo movimento autoritário e cruel, que resultou inclusive na suspensão de direitos e garantias constitucionais individuais, a Ditadura também enfrentou alguns "contramovimentos".

Isso porque associações civis, políticas e até esportivas se uniam para combater o regime e pedir a volta da democracia. Foi nesse cenário conturbado que surgiu a Democracia Corinthiana, que não só encabeçou uma mudança em todo o Brasil, mas dentro do próprio clube.

Como exemplo para o país, o Corinthians teve mudanças estruturais importantes durante a iniciativa. Na época, todos os funcionários passaram a ter o mesmo peso em seus votos e opiniões, como em avaliações sobre contratações, local de concentração e escalações. Além disso, até mesmo regras internas eram definidas de forma democrática.

Confira os jogadores do Timão durante a Democracia Corinthiana

O movimento, que durou de 1982 até 1984, foi encabeçado por jogadores consagrados, como Sócrates, Wladimir, Casagrande, Biro-Biro, Zé Maria e Zenon. No entanto, o movimento também tinha apoio do restante do plantel do Alvinegro Paulistano, que era composto por um caminhão de craques. O time então entrou para a história por conta de tudo que apresentou nos gramados e também por conta da sua atuação política forte, em prol da população brasileira.

Assim, a Democracia Corinthiana e os atletas que participaram dela, de forma direta ou indireta, têm para sempre um lugar de destaque no coração dos alvinegros, já que o espírito revolucionário se confunde também com o que a alma do clube de Parque São Jorge representa até os dias de hoje, já que é o Time do Povo.

Entre 1982 e 1983, por exemplo, o elenco titular era formado por: Solito, Sócrates, Ataliba, Casagrande, Zenon e Biro-Biro, Mauro, Daniel González, Alfinete, Paulinho e Wladimir. Além disso, tiveram outras escalações de destaque que também fizeram sucesso durante aqueles anos, como: Solito, Alfinete, Mauro, Wágner e Wladimir; Paulinho, Sócrates e Zenon; Ataliba, Casagrande e Biro-Biro, sob o comando do técnico Mário Travaglini. Já em 1984, outro time de peso foi formado, sendo composto, como base, por nomes como Carlos; Édson Boaro, Juninho, Wágner, Wladimir, Biro-Biro, Dunga, Arturzinho (Paulo César), Zenon, Lima e João Paulo. Esses são alguns dos jogadores que fizeram história dentro do Timão, participando da Democracia Corinthiana.

É importante lembrar que o elenco que esteve presente durante a Democracia Corinthiana não foi somente um destaque fora dos gramados, por sua atuação política, mas também teve sucesso enquanto atuava nos campos do futebol estadual. Isso porque, entre 1982 e 1983, o time conquistou o bi dentro do Campeonato Paulista. Vale lembrar que as competições desse nível eram bastante valorizadas naquela época, com grande importância e sendo disputadas "cabeça a cabeça", tendo em vista toda a rivalidade que era envolvida.