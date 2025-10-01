Atuação de Raphael Claus repercute, após Sport x Fluminense: ‘Nunca mais’

Jogando na Ilha do Retiro, o Fluminense sofreu um empate no fim para o Sport e somou um ponto na tabela de classificação, nesta 26ª rodada do Brasileirão. No entanto, o confronto ficou marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem de Raphael Claus. Após a partida, os tricolores usaram as redes sociais para mandar um recado para o árbitro.

Ainda na primeira etapa, o meia Martinelli teve um gol anulado após Raphael Claus ser chamado no VAR para verificar uma falta na origem da jogada. Porém, no momento da jogada faltosa, o árbitro estava de frente para o lance e nada marcou.

As polêmicas seguiram na etapa final. No lance que gerou o segundo tricolor, Ignácio recuperou a bola na intermediária, invadiu a área e foi tocado. Com a bola rolando, o árbitro marcou falta do defensor na origem na jogada. No entanto, o VAR recomendou que o árbitro revisse o lance, para assinalar a penalidade. Após a consulta, Claus voltou atrás e marcou o pênalti para o tricolor.

Diante de todas as polêmicas na partida, os torcedores detonaram a atuação do árbitro na partida. Para uma dos internautas, o árbitro tem má vontade de apitar os jogos do Fluminense. Confira abaixo.

No final da partida, o Sport chegou ao empate com o lateral Luan Cândido. Com o resultado, o Fluminense estacionou na 7ª posição, com 35 pontos. Já o Sport, segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 pontos somados.

O que vem por ai para Sport e Fluminense?

Texto por: Pedro Brandão

O Fluminense volta a campo no sábado (4), para enfrentar o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Sport joga no domingo contra o Cruzeiro, também pelo Brasileirão.