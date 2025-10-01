Alcione se apresenta em evento do Fluminense nas Laranjeiras
Cantorá será atração da Flu Music
A cantora Alcione será a atração da próxima edição do Flu Music, evento cultural promovido pelo Fluminense. O show acontece no Salão Nobre de Laranjeiras, no dia 10 de outubro (sexta-feira), às 21h30.
A venda de ingressos começou nesta quarta-feira (1º), às 14h, e tem condições diferentes para sócios e convidados. As mesas com cadeira só podem ser adquiridas presencialmente no Departamento Social da sede de Laranjeiras, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 9h às 12h. Já as entradas de pista estão disponíveis também pelo site 'fluminense.futebolcard.com'.
Valores
Mesa com cadeira (apenas para sócios)
Individual: R$ 350
Mesa completa (4 lugares): R$ 1.300
Pista
Sócios: R$ 60
Não-sócios: R$ 120
Alcione
A artista maranhense é uma das maiores vozes da música popular brasileira e carrega uma carreira que atravessa gerações. Vencedora do Grammy Latino, Alcione é dona de clássicos como Não Deixe o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano, A Loba e Estranha Loucura. Ao longo da trajetória, lançou 44 álbuns, colecionou 26 Discos de Ouro, sete de Platina e três DVDs de Ouro, além de já ter se apresentado em mais de 38 países.
Flu Music
Esta será a quinta edição do projeto, que já levou ao Salão Nobre nomes como Nando Reis, Maria Rita, Fagner e Elba Ramalho.
