Fluminense

Alcione se apresenta em evento do Fluminense nas Laranjeiras

Cantorá será atração da Flu Music

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
17:43
A cantora Alcione será a atração da próxima edição do Flu Music, evento cultural promovido pelo Fluminense. O show acontece no Salão Nobre de Laranjeiras, no dia 10 de outubro (sexta-feira), às 21h30.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A venda de ingressos começou nesta quarta-feira (1º), às 14h, e tem condições diferentes para sócios e convidados. As mesas com cadeira só podem ser adquiridas presencialmente no Departamento Social da sede de Laranjeiras, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 9h às 12h. Já as entradas de pista estão disponíveis também pelo site 'fluminense.futebolcard.com'.

Valores

Mesa com cadeira (apenas para sócios)

Individual: R$ 350

Mesa completa (4 lugares): R$ 1.300

Pista

Sócios: R$ 60

Não-sócios: R$ 120

➡️ Fluminense e Umbro apresentam nova camisa para o Outubro Rosa

Alcione

A artista maranhense é uma das maiores vozes da música popular brasileira e carrega uma carreira que atravessa gerações. Vencedora do Grammy Latino, Alcione é dona de clássicos como Não Deixe o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano, A Loba e Estranha Loucura. Ao longo da trajetória, lançou 44 álbuns, colecionou 26 Discos de Ouro, sete de Platina e três DVDs de Ouro, além de já ter se apresentado em mais de 38 países.

Flu Music

Esta será a quinta edição do projeto, que já levou ao Salão Nobre nomes como Nando Reis, Maria Rita, Fagner e Elba Ramalho.

