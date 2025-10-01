John Kennedy marca, mas Fluminense sofre empate no último lance

O Fluminense empatou com o Sport nesta quarta-feira (1) por 2 a 2 em partida válida pelo Brasileirão. O primeiro gol do Flu foi marcado por Acosta. Em seguida, Lucas Lima diminuiu para os donos da casa. De pênalti, John Kennedy colocou o Tricolor de novo na frente. No último lance, Luan Cândido empatou de cabeça.

Com o resultado, o Fluminense vai 35 pontos, assumindo a sétima posição do Brasileirão. O Leão segue estacionado na lanterna, com 15 pontos.

Como foi o jogo?

O Sport começou a partida impondo intensidade, marcando alto e dificultando a saída de bola do Fluminense. A estratégia deu resultado nos primeiros minutos: Rivera arriscou de fora e Zé Lucas, em lance claro, quase abriu o placar. Cara a cara com Fábio, o jovem rubro-negro bateu chapado, mas mandou por cima da meta tricolor, desperdiçando a melhor chance da equipe na etapa inicial.

O Fluminense demorou a se encontrar, mas reagiu a partir dos 15 minutos, quando Canobbio quase mudou a história do jogo. O argentino recebeu ótimo passe em profundidade de Lucho Acosta e finalizou firme, carimbando a trave de Gabriel. No rebote, Ramon Menezes se jogou para salvar o Sport e evitar o gol.

Pouco depois, o Tricolor chegou a balançar as redes em uma jogada bem construída pelo lado esquerdo. Kevin Serna deu um toque sutil por cima de Matheus Alexandre e em direção ao gol e cruzar. A bola atravessou a área até Cano, que finalizou cruzado para Martinelli completar para dentro. A festa, porém, durou pouco: após revisão do VAR, o lance foi anulado por falta de Ignácio em Barletta na origem da jogada.

O que vem por aí

O Fluminense volta a campo no sábado (4), para enfrentar o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Sport joga no domingo contra o Cruzeiro, também pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 2 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro - 26ª rodada

📆 Data e horário: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: Acosta (18'/2T)(FLU), Lucas Lima (27'/2T)(SPO), John Kennedy (37'/2T)(FLU) Luan Cândido (51'/2T) (SPO)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Alexandre, Zé Lucas, Ramírez (SPO) Ignácio (FLU)

ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas e Rivera; Matheusinho, Hyoran e Barletta; Ramírez.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Freytes, Ignacio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio (Lima), Serna e Cano (John Kennedy).

🟥 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)