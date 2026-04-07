Atuação de jogador em Barracas Central x Vasco chama atenção: 'Pedindo passagem'

O jogo entre Barracas Central e o Vasco, nesta terça-feira (7), em partida válida pela primeira fase pela Copa Sul-Americana, no Estádio Francisco de Sola, teve um destaque inesperado: João Pedro Murilo, jovem da base cruzmaltina, chamou a atenção dos torcedores.

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JP, de 20 anos, retornou ao Vasco após empréstimo ao Avaí, onde teve bom desempenho na última temporada. Em 2025, o meia disputou 28 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência, mostrando evolução e capacidade de contribuir ofensivamente.

Apesar disso, em 2026 o jogador ainda não conseguiu se firmar. Até aqui, são apenas quatro jogos na temporada, com baixa minutagem sob o comando de Renato Gaúcho.

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Nas redes sociais, torcedores do Vasco se impressionaram com o primeiro tempo do meia, apesar do placar estar empatado, JP se destacou com suas características físicas e pela intensidade em campo que chamaram atenção.

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Veja os comentários:

Como chegam Vasco e Barracas Central para o confronto?

Texto de: Pedro Cobalea.

O treinador Renato Gaúcho já deixou claro que o Gigante da Colina tem como prioridade o Campeonato Brasileiro nesta fase da temporada. Por isso, a equipe que viajou para a Argentina é formada por jogadores reservas e atletas do sub-20. Nem o próprio Renato Gaúcho estará com o time, que será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles.

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Vasco estreia na Sul-Americana nesta terça-feira (7) contra o Barracas Central, da Argentina (Foto: Arte Lance!)

O Barracas Central, por sua vez, ocupa apenas a nona colocação do Grupo B do campeonato argentino. Em 2026, a equipe disputou 13 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Entre os destaques está o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, filho do treinador da equipe, que já marcou três gols no ano. Outro jogador de destaque é o meia Iván Tapia, filho de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina, que em 2026 marcou um gol e deu uma assistência.