Yuri Alberto fica de cueca após fazer gol da vitória do Corinthians; veja vídeo

O Corinthians sofreu na noite deste domingo (25), mas conseguiu a vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube, fora de casa, com gol do artilheiro Yuri Alberto já nos acréscimos da segunda etapa. Na comemoração, o atacante acabou perdendo o calção após brincadeira dos companheiros de elenco. Veja o vídeo abaixo:

Yuri Alberto marcou aos 46 do segundo tempo e foi para o alambrado do Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, para celebrar com torcedores do Timão. A cena rendeu risadas do camisa 9 e desespero da transmissão da "CazéTV".

Corinthians vence nos acréscimos

A primeira etapa foi marcada pelo controle do Corinthians, que terminou com 64% de posse de bola e três finalizações em direção ao gol adversário. Apesar do volume, a equipe comandada por Dorival Júnior encontrou dificuldades para trocar passes no último terço do campo e abusou de cruzamentos e chutes de fora da área para levar perigo à meta de Marcelo Carné, um dos destaques do confronto.

Mesmo sob pressão, o Velo Clube encontrou espaços para contra-atacar. As principais chances, no entanto, surgiram em jogadas de bola parada. Sem Gustavo Henrique, o Corinthians teve dificuldades nas disputas aéreas e viu o adversário finalizar seis vezes, uma delas em direção ao gol de Hugo Souza.

Ao todo, foram quatro cartões amarelos distribuídos, três deles para atletas do Velo Clube, além de 63 passes errados somados pelas duas equipes.

A segunda etapa, assim como os 45 minutos iniciais, foi marcada pelo controle do Corinthians. Aos poucos, os visitantes passaram a pressionar o Velo Clube em seu campo defensivo.

Com a necessidade de vencer para entrar na zona de classificação ao mata-mata, Dorival Júnior promoveu a entrada de alguns titulares, entre eles Yuri Alberto, herói do Timão neste domingo. Já nos acréscimos, Vitinho finalizou em direção ao gol, Marcelo Carné espalmou, e a bola sobrou para o camisa 9, que apenas empurrou para as redes.

