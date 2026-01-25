Dorival define prazo para ter Memphis e valoriza ascensão do Corinthians no Paulistão

Dorival Júnior voltou a responder sobre a condição física de Memphis Depay após vitória do Corinthians sobre o Velo Clube por 1 a 0, na noite deste domingo (25), fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O técnico afirmou que o atacante está em reta final de transição física e estará à disposição para o próximo compromisso da equipe, contra o Bahia, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

- O Memphis (Depay) já está acelerado (no processo de condicionamento físico). Tenho certeza que para a próxima partida já o teremos em condições - afirmou Dorival Júnior, em entrevista após duelo entre Corinthians e Velo Clube.

Dorival elogiou a resiliência da equipe, que garantiu a vitória nos acréscimos da segunda etapa com Yuri Alberto. Com o resultado, o Corinthians subiu para a quarta colocação e entrou na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão.

- Foi uma partida muito difícil e disputada desde o início do jogo. Foi uma partida muito disputada, truncada. É muito difícil jogar contra uma linha de cinco homens, com apenas um na frente. O gramado está muito bom, mas não é veloz. Dificulta muito para acelerar mais a partida, senti muito isso da nossa equipe. Um jogo equilibrado, tivemos dificuldades em bolas aéreas - explicou.

- É mais uma etapa, uma etapa importante. Não estamos classificados, mas melhorou muito a nossa situação. Não tem nada decidido. Temos que administrar as competições, não tem como fazer diferente - finalizou.

Memphis Depay após Vasco x Corinthians na final da Copa do Brasil (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (28), contra o Bahia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

