Yuri Alberto saiu do banco de reservas para se tornar o herói do Corinthians diante do Velo Clube. Acionado por Dorival Júnior na segunda etapa, o camisa 9 aproveitou o rebote do goleiro adversário dentro da área e marcou o gol da vitória nos acréscimos.

continua após a publicidade

+ Yuri Alberto decide nos acréscimos, Corinthians vence Velo Clube e entra no G4 do Paulistão

Em entrevista após a partida, Yuri Alberto comentou sobre a comemoração do gol, quando acabou perdendo o calção durante uma brincadeira promovida por alguns companheiros de equipe.

- Nem me lembra disso, eu estava tão êxtase com a torcida. Do nada olhei para trás, Bidu e André tirando minhas calças. Foi um momento especial com a torcida. Peço desculpa pela inconveniência. Isso aqui é Corinthians demais - disse.

continua após a publicidade

O Corinthians encerrou um jejum de três partidas sem vitórias neste domingo e subiu para a quarta colocação na tabela, dentro da zona de classificação para a fase eliminatória do Paulistão. Entre os fatores determinantes para o resultado positivo fora de casa, Yuri Alberto destacou o apoio da torcida em Rio Claro desde a chegada do elenco.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Desde o final do jogo contra o Santos, a gente sabia que a vitória hoje seria muito importante para nós. Vitória fora de casa. Parabenizar a cidade pela festa que fizeram hoje. Entrar e marcar novamente, no jogo pasado desencantar, é maravilhoso. Grato a Deus por poder proporcionar essa vitória - comentou.

continua após a publicidade

- A gente sabe que cada vitória é importante para nós, como o gol é importante para me dar confiança. Vitória hoje é importante para dar confiança para jogo de quarta-feira. A gente vai firme com muita vontade e garra para poder conquistar os primeiros três pontos do Brasileiro - completou.

Yuri Alberto comemora gol do Corinthians (Foto: Igor do Vale/Paulistão)

Agora, a equipe comandada por Dorival Júnior volta o foco para a estreia no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (28), o Corinthians enfrenta o Bahia, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

➡️ Aposte nas partidas do Timão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.