Atuação de jogador da pré-lista de Ancelotti na final da Europa League repercute

O Tottenham venceu o Manchester United por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Estádio Estádio San Mamés, na Espanha, pela final da Europa League. Na partida, a atuação do atacante Richarlison, que de acordo com a apuração do site "Ge" está na pré-lista da primeira convocação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira, teve destaque nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diversos internautas repercutiram a atuação do brasileiro. A atuação do camisa 9 do clube londrino foi elogiada de forma unânime na web. Richarlison foi exaltado por conseguir realizar com maestria as funções táticas dentro da partida.

Dentro de campo, o jogador foi peça chave no esquema armado pelo técnio Angel Postecoglou. O atacante se destacou principalmente pela imposição física e por auxiliar a recomposição defensiva da equipe do Tottenham. Veja abaixo a repercussão:

continua após a publicidade

Depois de 17 anos, o torcedor do Tottenham finalmente pode gritar "É campeão!".Nesta quarta-feira (21), o time londrino venceu o Manchester United por 1 a 0 e foi campeão da Europa League. O jogo foi realizado no Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha), e teve gol de Johnson. O último título do Tottenham havia sido em 2008, na Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea. Já o United concretiza uma de suas piores temporadas na história do clube.

Richarlison na convocação de Ancelotti?

Richarlison se manteve em campo até os 67 minutos, quando pediu para ser substituído por conta de um desconforto físico. O atacante é um dos cotados para estar na primeira convocação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira. O italiano divulgará os nomes na próxima segunda-feira (26).

continua após a publicidade