IA surpreende ao cravar resultado de Barcelona x Real Madrid
Uma vitória garante o título ao Barcelona
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O Barcelona e o Real Madrid vão se enfrentar, no Camp Nou, neste domingo (10), às 16h (de Brasília). A partida pode garantir aos Culers o título de LaLiga de forma antecipada, já que basta apenas vencer para se sagrar campeão. Ultimamente, o rival de Madrid vem lidando com problemas dentro e fora de campo, como a briga entre Valverde e Tchouaméni.
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Real Madrid aplica multa milionária em Valverde e Tchouaméni após briga antes do El Clásico
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De acordo com a inteligência artificial, mesmo "em crise" o Real Madrid irá vencer a partida, adiando a conquista do Barcelona, que já está quase certa.
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Tchouaméni se pronuncia após briga com Valverde
Após entrar em conflito, por dois dias seguidos, com o companheiro de time Fred Valverde, Tchouaméni se pronunciou em suas redes sociais. Confira:
— O que aconteceu esta semana no treino é inaceitável. Digo isto pensando no exemplo que se espera que demos aos jovens, seja no futebol ou na escola. Independentemente de quem esteja certo ou errado, devemos sempre procurar a solução mais pacífica para resolver um conflito — afirmou o volante, que também reconheceu o momento conturbado do Real Madrid na temporada e pediu desculpas diretas pelo impacto do episódio na imagem da instituição perante o público
— Acima de tudo, peço desculpas pela imagem que projetamos do clube. Sei que os torcedores, a comissão técnica, meus companheiros de equipe, a diretoria, todos estão profundamente decepcionados com o desenrolar desta temporada. Mas a frustração não justifica tudo. Esses incidentes, embora possam acontecer em qualquer vestiário, não são dignos do Real Madrid — complementou o francês.
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