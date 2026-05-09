Brasileirão: Vidente crava resultado de Corinthians x São Paulo

Corinthians e São Paulo se enfrentam, neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília) na Neo Química Arena. As equipes entram em campo em duelo válido pelo Brasileirão, vivendo momentos totalmente diferentes na tabela.

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➡️ Corinthians de uniforme novo e São Paulo com primeira camisa para o Majestoso; entenda

Enquanto o Tricolor está na quarta colocação, perto dos líderes, o Timão amarga a primeira posição dentro da zona de rebaixamento, precisando de uma vitória pra sair das últimas posições.

De acordo com o vidente do canal do youtube "Tarô do Futebol", o São Paulo é o favorito para o duelo.

Luciano marcou o gol de empate do São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

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Manto novo!

Texto de Vinicius Barbosa Harfush

O Corinthians fará a estreia do seu segundo uniforme diante do São Paulo, no domingo (10), em clássico pelo Brasileirão. O clube aguardava uma autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para usar a camisa e escolheu o modelo preto para usar diante do rival. A entidade máxima do futebol brasileiro precisa dar o aval para o clube utilizar uma camisa com um novo design ou cores. A camisa branca será usada contra o Botafogo no próximo fim de semana.

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A coleção de camisas 2026 do Corinthians faz uma homenagem à "Invasão Corinthiana", que completou 50 anos, quando cerca de 70 mil torcedores do Timão foram ao Rio de Janeiro para partida contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro. O escudo usado também é retrô, igual ao que era usado pelo Timão na época. O lançamento oficial das camisas do Corinthians será nesta sexta-feira (8)

O modelo visitante é majoritariamente preto com listras brancas finas. Assinado pela Nike, o uniforme tem um design da gola e na barra da camisa segue o mesmo padrão usado pela Seleção Brasileira, que também é patrocinada pela marca norte-americana. O padrão branco também tem o mesmo recorte e estampa o escudo retrô do Corinthians.

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Nas redes sociais, o Corinthians publicou fotos relembrando a "Invasão Corinthiana" no Maracanã diante do Fluminense. O clube selecionou imagens que mostram as arquibancadas lotadas do estádio carioca e torcedores do clube circulando pela cidade com camisas e bandeiras do Timão.

- Que tal uma lembrança especial de quando mais de 70 mil corinthianos invadiram o Rio de Janeiro e o Maracanã para acompanhar a semifinal do Brasileirão de 1976? Após a partida terminar empatada em 1 a 1, a estrela do goleiro Tobias brilhou nos pênaltis e o Timão garantiu a classificação para a decisão do nacional - escreveu o clube na publicação.