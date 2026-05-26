Santos vence Cuenca e garante vaga nos playoffs da Sul-Americana; dê suas notas

O Santos venceu o Deportivo Cuenca por 3 a 0 na noite desta terça-feira (26), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Cuca garantiu a classificação para os playoffs da competição ao conquistar sua primeira vitória em seis partidas, após quatro empates e uma derrota. Os gols foram marcados por Gabriel Barbosa, Miguelito e Gabriel Bontempo. No final da partida, o Cuenca ainda desperdiçou um pênalti defendido por Gabriel Brazão.

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Neymar mais uma vez marcou presença na Vila Belmiro. O camisa 10 chegou com a bola já rolando, mas atendeu os torcedores que o aguardavam na entrada do camarote. Rodrygo, atacante do Real Madrid e revelado nas categorias de base do Peixe, também acompanhou a partida ao lado do camisa 10 da Seleção Brasileira.

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NEYMAR 🤝 RODRYGO



Dupla de #MeninosDaVila de olho no Peixão! ⚡ pic.twitter.com/oqMBMNuOUu — Santos FC (@SantosFC) May 27, 2026

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, o Santos começou comandando as principais ações e quase abriu o placar com Gabriel Bontempo. A jogada começou pelo lado esquerdo com Miguelito e Gabriel Barbosa. Na sobra, Bontempo finalizou para fora. Depois, Igor Vinícius obrigou o goleiro adversário a espalmar após receber passe de Gustavinho e finalizar com perigo. O Peixe abriu o placar aos 13 minutos com Gabriel Barbosa.

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No último lance da primeira etapa, o camisa 9 perdeu uma grande chance ao entrar em velocidade na pequena área em jogada de Miguelito, mas o atacante estava impedido. Mesmo com a vantagem parcial no intervalo, o Santos ainda não estava se classificando para o playoff por conta da vitória do Recoleta por 1 a 0 sobre o San Lorenzo.

No segundo tempo, o Peixe ampliou com Miguelito e assumiu a segunda colocação do grupo pelo saldo de gols superior ao da equipe argentina. Ainda houve tempo para Gabriel Bontempo transformar a vitória em goleada em uma jogada que começou com Barreal roubando a bola no campo de defesa. O argentino tocou para Gabriel Barbosa, que tabelou com Bontempo. O meia recebeu dentro da área, deu um toque por cobertura e marcou um golaço. Nos minutos finais, Cuca optou por preservar alguns jogadores com a partida já definida e deu minutagem para Samuel Pierri, Rony, Lautaro Díaz, Robinho Jr. e Moisés.

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Gabriel Barbosa abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo após um lindo passe de letra para Igor Vinícius pelo lado direito do ataque. O lateral chegou em velocidade à linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. O camisa 9 apareceu livre para finalizar no fundo das redes e marcar seu 13º gol na temporada.

Deu aula 🏅

Aos 3 minutos do segundo tempo, Miguelito, titular pelo segundo jogo consecutivo, ampliou para o Peixe. Gabriel Barbosa aproveitou a saída errada do Deportivo Cuenca e ficou com a bola na entrada da área. O camisa 9 abriu para Barreal, que cruzou para Miguelito aparecer no meio do caminho e finalizar para o gol.

O meia ainda voltou a balançar as redes aos 18 minutos, após receber passe de Gustavinho, mas o lance foi anulado por impedimento.

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Gabriel Barbosa comemora gol pelo Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Samuel Pierri) e Miguelito (Rony); Gabriel Bontempo (Lautaro Díaz), Gabigol (Moisés) e Barreal (Robinho Jr.).

DEPORTIVO CUENCA (Técnico: Jorge Célico) Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera (Chacón), Mateo Pedra, Patricio Boolsen e Yeltzin Erique; Mateo Maccari (David González), Edison Vega, Bryan García, Gervan Rivero (Leguizamón), Jorge Ordóñez (Morocho) e Carlos Arboleda (Melvin Díaz)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS 3 x 0 DEPORTIVO CUENCA - 6ª rodada da Copa Sul-Americana

📲 Terça-feira, dia 26 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Jhon Opsina (COL)

🚩Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)

📟 VAR: Nicolas Gallo (COL)

🥅 Gols: Gabriel Barbosa (13'/1ºT) - Miguelito (3' e 18'/2ºT) - Gabriel Bontempo (10'/2ºT) - Santos

👭Público: 7.060

💰Renda: R$ 206.984,96

🟧 Cartão amarelo: Gustavo Henrique, Adonis Frías, Luan Peres (Santos) - Boolsen, Chacón e Piedra (Deportivo Cuenca)

🟥 Cartão vermelho: -

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