Maestro Júnior faz alerta aos jogadores do Flamengo: 'Tem que lembrar'

O Flamengo eliminou o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Carioca depois de vencer o rival por 2 a 1 neste domingo (15). Depois do duelo, por um motivo inusitado, Maestro Júnior fez um alerta aos jogadores rubro-negros.

Quando acabou o clássico no Estádio Nilton Santos, Danilo se ofereceu para dar entrevista à reportagem da Globo, mas foi impedido por funcionários do Flamengo por estar sem camisa. Na transmissão, Maestro Júnior aproveitou para fazer um alerta aos demais atletas.

- Os jogadores do Flamengo tem que lembrar que quando fazem o gol, não podem tirar a camisa. Se não, você causa um dano ao patrocinador, principalmente na hora de dar entrevista. Sobre o Botafogo, tem que se preocupar em ter um dano menor na altitude de Potosí - alertou Maestro Júnior.

Lucas Paquetá marcou em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Como foi o jogo entre Botafogo e Flamengo

O primeiro tempo começou com o Flamengo impondo forte pressão na saída de bola do Botafogo, dificultando a construção alvinegra desde os minutos iniciais. Aos 19 minutos, após recuperação rápida no campo ofensivo, Bruno Henrique serviu Lucas Paquetá na entrada da área, e o meia finalizou com categoria para abrir o placar no Nilton Santos.

Nos minutos finais, o ritmo caiu e Danilo deixou o campo com dores na virilha, dando lugar a Arthur Novaes antes do apito que encerrou a etapa inicial com vantagem rubro-negra.

O Botafogo voltou do intervalo com postura mais agressiva, subindo a marcação e tentando pressionar o Flamengo no campo ofensivo. Em cobrança de escanteio de Alex Telles, Barboza apareceu nas costas da defesa e cabeceou por cobertura, encobrindo o goleiro e deixando tudo igual no Nilton Santos. O gol animou o clássico, que ficou aberto, com o Flamengo buscando responder em finalizações de Cebolinha e mudanças promovidas por Filipe Luís.

Com o passar do tempo, o Rubro-Negro retomou o controle da posse e passou a rondar mais a área adversária. Após sequência de escanteios, aos 38 minutos, Arrascaeta cobrou, a bola desviou na área e sobrou para Pulgar. Neto defendeu a primeira cabeçada do chileno, mas deu rebote nos pés do volante, que marcou o segundo e recolocou o Flamengo em vantagem. Nos minutos finais, o Botafogo ainda tentou reagir, mas esbarrou na própria desorganização e nas limitações físicas, enquanto o Flamengo administrou o resultado até o apito final.