Flamengo deve ter reforços importantes contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (5) para a partida contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Para o confronto pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Filipe Luís deve contar com dois reforços importantes: Cebolinha e Michael.

continua após a publicidade

➡️ Apresentado no Flamengo, Carrascal afasta competição com Arrascaeta: ‘A ideia é somar’

A dupla de atacantes participou do treinamento de segunda-feira no Ninho do Urubu. Ambos têm chances de ir para a partida em Belo Horizonte. Como perdeu o primeiro confronto por 1 a 0, o Flamengo precisa igualar o placar para levar o jogo para as penalidades. Uma vitória por dois gols ou mais classifica o Rubro-Negro.

Cebolinha e Michael durante treino na véspera de jogo contra o Atlético-MG (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Cebolinha não entra em campo desde o dia 20 de julho. O atacante, que se recuperou de uma tendinite, chegou a ser relacionado para a partida contra o Galo no dia 27 do último mês, mas não entrou na partida.

continua após a publicidade

Já Michael não joga desde o dia 24 de junho, mas chegou a ser relacionado para o confronto contra São Paulo (dia 12 de julho). O atacante se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Tanto Cebolinha, quanto Michael estiveram bem a vontade durante as atividades no início da semana no Ninho do Urubu. Cebolinha foi um dos primeiros a entrar no gramado para o treino, ao lado de Ayrton Lucas. Já Michael esteve ao lado de Carrascal, que fez o seu primeiro treino com o elenco, Varela e Jorginho,

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Arrascaeta vai para o jogo

Arrascaeta, que sentiu um incômodo na coxa esquerda durante o jogo de domingo contra o Ceará, passou por exames médicos e não teve lesão constatada no local. Assim, será relacionado para o jogo desta quarta.

Carrascal vai estrear pelo Flamengo?

Ainda não. Por conta do fim do prazo de inscrição para as oitavas de final da Copa do Brasil (terminou na quarta-feira), Carrascal, que treinou com o grupo na segunda-feira, não fica à disposição para a partida na Arena MRV.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real