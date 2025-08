Atuação de Neymar em Santos x Juventude repercute na Europa: ‘Molho’

Neymar foi decisivo na vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, na última segunda-feira (4), pela 18ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 marcou dois e mostrou que está no caminho para alcançar a melhor forma física. Nas redes sociais, europeus repercutiram a atuação do jogador.

O fator decisivo do atacante no confronto do Brasileirão rodou o mundo. Diversos torcedores e portais da Europa comentaram sobre a atual fase do atleta. O destaque dos comentários foram o fato do atacante ter voltado a ter uma sequência de cinco jogos seguidos, algo que não acontecia há mais de um ano, e ter apresentando o "molho" de quando estava no auge da carreira. Veja a repercussão abaixo:

Tradução (1): Neymar agora está lento, o que é normal com a idade. Mas ele ainda tem o molho. Ele deveria se tornar um CM, e não um ponta ou atacante.

Tradução (2): O molho do Neymar ainda é bom, mas ele precisa adaptar seu jogo.

Tradução: Cabelo novo, mesmo Neymar

Tradução: Tem algo de muito especial em ver o Neymar marcando

Tradução: Neymar joga cinco jogos seguidos há muito tempo… Recupere sua forma física, mude-se para a Europa em janeiro e o Brasil vence a Copa do Mundo. 3 gols em 5 jogos, o rei está de volta aos gramados.

Tradução: Neymar Júnior marcou dois gols para salvar o Santos do rebaixamento e comemorou hasteando a bandeira com o gesto 'AQUI ESTOU'.

Neymar decisivo

O camisa 10 foi o principal nome da vitória do Santos sobre o Juventude. Diante de um Morumbis cheio de torcedores do Peixe, o atacante conseguiu dar mais indícios de uma melhora dentro de campo.

A vitória do Alvinegro começou a ser construída no primeiro tempo, quando abriu 2 a 0 no placar. Neymar e Álvaro Barreal foram os responsáveis por balançar as redes do clube paulista aos 37 e 40 minutos.

Ainda antes do intervalo, o Juventude diminuiu a desvantagem no placar com Wilker Ángel, aos 45 minutos. Apesar disso, o Santos seguiu com o domínio do confronto na segunda etapa e conseguiu confirmar a vitória aos 80 minutos, quando Neymar voltou a balançar as redes ao converter uma penalidade.

Com a vitória, o Santos somou 18 pontos, assumiu a 15ª colocação do Brasileirão e, assim, deixou a tão temida zona de rebaixamento. Por outro lado, o Juventude caiu para a 19ª colocação do campeonato nacional.