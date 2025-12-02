Após o vice-campeonato do Palmeiras na Libertadores, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, publicou imagens da premiação em que o Flamengo foi campeão, em Lima, no Peru, no último sábado (29). Com uma câmera e microfone em seu paletó, o mandatário registrou a interação com os dois times brasileiros da decisão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Para a presidente do Palmeiras, Alejandro Domínguez parabenizou a campanha alviverde na competição e disse que ela "faz e fez tudo" e que a empresária "é uma grande líder". Leila Pereira, por sua vez, agradeceu sorrindo e deixou um recado.

- Muito obrigada. No ano que vem estaremos aqui de volta - afirmou a presidente alviverde.

Depois, foi a vez de Abel Ferreira receber a medalha de prata das mãos do presidente da Conmebol, que agradeceu pelo trabalho do treinador português no futebol sul-americano, e disse: "você é grande".

continua após a publicidade

- Se me deixarem, faço mais. Se me deixarem, faço mais - respondeu Abel Ferreira.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

+ Aposte na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.