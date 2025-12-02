Veja diálogo entre presidente da Conmebol, Leila e Abel após vice do Palmeiras na Libertadores
Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, publicou imagens da premiação em suas redes sociais
Após o vice-campeonato do Palmeiras na Libertadores, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, publicou imagens da premiação em que o Flamengo foi campeão, em Lima, no Peru, no último sábado (29). Com uma câmera e microfone em seu paletó, o mandatário registrou a interação com os dois times brasileiros da decisão.
Para a presidente do Palmeiras, Alejandro Domínguez parabenizou a campanha alviverde na competição e disse que ela "faz e fez tudo" e que a empresária "é uma grande líder". Leila Pereira, por sua vez, agradeceu sorrindo e deixou um recado.
- Muito obrigada. No ano que vem estaremos aqui de volta - afirmou a presidente alviverde.
Depois, foi a vez de Abel Ferreira receber a medalha de prata das mãos do presidente da Conmebol, que agradeceu pelo trabalho do treinador português no futebol sul-americano, e disse: "você é grande".
- Se me deixarem, faço mais. Se me deixarem, faço mais - respondeu Abel Ferreira.
