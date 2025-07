Corinthians vive expectativa de ter trio de ataque em reencontro com o Palmeiras

O Corinthians inicia a semana com foco total no clássico contra o Palmeiras, marcado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1 com o Botafogo no último sábado, o elenco retoma os treinos nesta segunda-feira, e o técnico Dorival Júnior vive a expectativa de contar com seus três principais nomes do setor ofensivo.

continua após a publicidade

CBF altera data de confronto entre Palmeiras e Corinthians

Depois de mais de quatro meses, o trio formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay pode voltar a atuar junto. Desde que Dorival assumiu o comando do time, em 29 de abril, o trio ainda não teve a oportunidade de jogar junto por conta de uma série de lesões que afetaram os três atletas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 2025, os três começaram como titulares em apenas sete partidas. A última vez em que estiveram juntos foi na final do Campeonato Paulista, contra o próprio Palmeiras, no dia 27 de março.

continua após a publicidade

De lá para cá, Garro passou dois meses afastado para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito; Memphis enfrentou três lesões distintas ao longo da temporada; e Yuri Alberto sofreu, mais recentemente, uma fratura em uma vértebra lombar.

— Nós temos um problema que ainda não tivemos a possibilidade de estar com os três jogadores de frente em condições de jogar. Não os tive juntos em momento algum — afirmou Dorival, após a vitória sobre o Ceará, pela 14ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Desde a chegada de Memphis, em setembro do ano passado, o trio vinha se destacando como um dos mais produtivos do país. Juntos, somaram 35 participações diretas em gols — foram 23 gols e 11 assistências —, contribuindo com impressionantes 91,8% dos gols do Corinthians no período.

Agora o treinador corintiano espera que os três possam ser decisivos contra o Palmeiras.