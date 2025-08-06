menu hamburguer
Marlon Freitas, do Botafogo, cai desacordado e assusta web: ‘Força capitão’

Alvinegro enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil

Marlon Freitas, do Botafogo, é retirado de campo em Bragança Paulista (Foto: Reprodução/SporTV)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
20:47
Marlon Freitas sofreu um choque na cabeça e precisou ser retirado o gramado do Cicero de Souza Marques na ambulância. A partida entre Bragantino e Botafogo, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), ficou paralisada por alguns minutos até o volante ser retirado. Na web, torcedores se assustaram com o lance e mandaram forçar para o jogador.

Torcedores do Botafogo desejam forças a Marlon Freitas

Ambulância tirou Marlon Freitas, do Botafogo, de campo em Bragança Paulista (Foto: Reprodução/SporTV)
Ambulância tirou Marlon Freitas, do Botafogo, de campo em Bragança Paulista (Foto: Reprodução/SporTV)

O lance aconteceu logo aos dez segundos, em jogada aérea no campo de defesa do Glorioso. Marlon Freitas disputou no alto com Nacho Laquintana, do Bragantino, e levou a pior com pancada em cheio na face.

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas não teve condições e entrou em protocolo de concussão, sendo encaminhado a um hospital próximo ao estádio em Bragança Paulista. Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) solicitou a entrada da ambulância, e Danilo entrou no lugar do camisa 17.

Marlon saiu de campo consciente. O lateral-esquerdo Alex Telles, que acompanhou de perto o atendimento ao companheiro, passou recado através da transmissão do SporTV e informou que o volante está bem.

Com a bola rolando, logo no primeiro ataque, Danilo achou lindo passe para Savarino. O camisa dez do Botafogo tocou na saída de Cleiton e abriu o placar para o Glorioso no Cicero de Souza Marques.

