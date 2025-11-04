Após 25 anos, Globo demite executivo de esportes da emissora

Nesta segunda-feira (3), a Globo demitiu o jornalista Sidney Garambone, executivo de esportes da emissora. Ele estava na empresa desde 2000 e, atualmente, atuava como editor de Qualidade e Projetos Especiais da área esportiva. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer da Folha de São Paulo e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo no início de sua trajetória no telejornalismo esportivo da Globo, Garambone assumiu o cargo de chefe de reportagem da divisão esportiva, quando ainda era ligada ao setor de jornalismo da emissora. Nesta função, ajudou a criar uma nova linguagem para o Globo Esporte, que passou a falar de futebol com uma linguagem informal.

Além disso, também atuou como diretor do Esporte Espetacular, entre os anos 2000 e 2010, e integrou as equipes escaladas para as principais coberturas esportivas da emissora. Sua estreia aconteceu durante o pentacampeonato da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão.

continua após a publicidade

Atuando como comentarista, o jornalista também acumulou aparições na telinha. Figura frequente do programa "Redação Sportv", Sidney Garambone também debateu sobre esporte no extinto "Arena Sportv".

Garambone formou dupla com Galvão Bueno na Globo

Ao lado do histórico narrador, Sidney Garambone foi diretor do "Bem Amigos!", comandado por Galvão Bueno entre 2003 e 2022. No ano seguinte ao término do programa, dirigiu ao lado de Gustavo Gomes, o documentário "Galvão: Olha o que ele fez", que narra a trajetória esportiva do locutor.

continua após a publicidade

➡️Galvão Bueno define data para deixar a Band e ter primeira aparição no SBT