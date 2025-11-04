Após 25 anos, Globo demite executivo de esportes da emissora
Jornalista criou novas linguagens para o Globo Esporte e Esporte Espetacular
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta segunda-feira (3), a Globo demitiu o jornalista Sidney Garambone, executivo de esportes da emissora. Ele estava na empresa desde 2000 e, atualmente, atuava como editor de Qualidade e Projetos Especiais da área esportiva. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer da Folha de São Paulo e confirmada pelo Lance!.
Comentarista da Globo dá declaração sincera sobre Neymar na Seleção Brasileira
Fora de Campo
Narrador da Globo manda recado ao Palmeiras após vitória do Flamengo
Fora de Campo
Globo comete erro grave, e Corinthians x Grêmio fica fora do ar: ‘Botão errado’
Fora de Campo
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Logo no início de sua trajetória no telejornalismo esportivo da Globo, Garambone assumiu o cargo de chefe de reportagem da divisão esportiva, quando ainda era ligada ao setor de jornalismo da emissora. Nesta função, ajudou a criar uma nova linguagem para o Globo Esporte, que passou a falar de futebol com uma linguagem informal.
Além disso, também atuou como diretor do Esporte Espetacular, entre os anos 2000 e 2010, e integrou as equipes escaladas para as principais coberturas esportivas da emissora. Sua estreia aconteceu durante o pentacampeonato da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão.
Atuando como comentarista, o jornalista também acumulou aparições na telinha. Figura frequente do programa "Redação Sportv", Sidney Garambone também debateu sobre esporte no extinto "Arena Sportv".
Garambone formou dupla com Galvão Bueno na Globo
Ao lado do histórico narrador, Sidney Garambone foi diretor do "Bem Amigos!", comandado por Galvão Bueno entre 2003 e 2022. No ano seguinte ao término do programa, dirigiu ao lado de Gustavo Gomes, o documentário "Galvão: Olha o que ele fez", que narra a trajetória esportiva do locutor.
➡️Galvão Bueno define data para deixar a Band e ter primeira aparição no SBT
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias