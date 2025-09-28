Escalação do Corinthians: Dorival perde titular e muda defesa contra o Flamengo

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Flamengo deste domingo (28), ás 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Desfalques fizeram Dorival Júnior promover mudanças em dois setores da equipe titular.

No ataque, sem poder contar com Memphis, com um edema na coxa direita, o treinador do Timão promoveu a entrada de Gui Negão, que cumpriu suspensão na derrota contra o Sport, na última rodada do Brasileirão, e retorna a equipe titular para formar dupla com Yuri Alberto. Será a primeira vez que o jovem fará parceria com o camisa 9 do Corinthians entre os onze iniciais.

Na defesa, o desfalque de última hora é André Ramalho. Titular da defesa, o zagueiro foi diagnosticado com uma estiramento no músculo posterior da coxa direita e está fora da partida. Em seu lugar, Dorival Júnior escalou João Pedro.

Além dos citados, o Corinthians conta com mais três desfalques para o confronto: Carrillo, que se recupera de uma lesão ligamentar; Garro, que se recupera de um problema muscular na coxa; e Charles, que faz tratamento de dores no joelho direito.

O Timão entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

O Flamengo inicia o duelo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; De La Cruz, Saúl, Arrascaeta e Carrascal; Samuel Lino e Bruno Henrique

Tchoca terá chance entre os titulares (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Pendurados

Dorival Júnior e outros quatro atletas do elenco somam dois cartões amarelos no Brasileirão e não podem ser advertidos contra o Flamengo. Além do treinador, Hugo Souza, Charles, Talles Magno e Yuri Alberto estão pendurados para o duelo.

Posição na tabela

O Corinthians vem de uma derrota para o Sport na última rodada do Brasileirão. Os comandados de Dorival Júnior entram em campo na décima segunda posição, com 29 pontos. Em caso de vitória, o Timão pode pular para décimo lugar.

Por outro lado, o Flamengo vê na disputa uma possibilidade de se isolar na liderança do Brasileirão. Com 51 pontos, o clube carioca viu o seu maior rival pelo título, Palmeiras, ser derrotado na rodada para o Bahia, por 1 a 0, em Salvador.