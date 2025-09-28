Ex-companheiros de Flamengo, Everton Ribeiro e Andreas Pereira protagonizaram um lance elástico em Bahia 1 x 0 Palmeiras. O camisa 10 do Bahia "chapelou" Andreas e o lance viralizou nas redes sociais. Veja o Lance!

O Bahia fez uma partida consistente para superar o forte Palmeiras por 1 a 0, com gol de Ademir, em uma Arena Fonte Nova lotada.

Flamengo faz jogo importante contra Corinthians na Neo Química

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão da Record (Tv Aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).

ARBITRAGEM - Corinthians x Flamengo

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ESCALAÇÕES

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele, José Martinez, Maycon, Breno Bidon, Gui Negão, Yuri Alberto

No ataque, sem poder contar com Memphis, com um edema na coxa direita, o treinador do Timão promoveu a entrada de Gui Negão. Será a primeira vez que o jovem fará parceria com Yuri Alberto entre os onze iniciais.

O Flamengo tem cinco mudanças em relação à equipe que garantiu a classificação à semifinal da Libertadores na última quinta-feira (25), diante do Estudiantes. Por outro lado, alguns dos principais candidatos a serem poupados na partida vão pro jogo. Arrascaeta e Saúl foram mantidos no time, apesar do desgaste das últimas partidas.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerso Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino