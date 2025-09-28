Andreas Pereira leva chapéu de Everton Ribeiro, ex-parceiros no Flamengo; veja
Rubro-Negro entra em campo às 20h30 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
Ex-companheiros de Flamengo, Everton Ribeiro e Andreas Pereira protagonizaram um lance elástico em Bahia 1 x 0 Palmeiras. O camisa 10 do Bahia "chapelou" Andreas e o lance viralizou nas redes sociais. Veja o Lance!
Público de Fluminense x Botafogo choca internautas; veja os números
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo vão à loucura com triunfo do Bahia no Brasileirão
Fora de Campo
Gramado da Arena Fonte Nova em Bahia x Palmeiras revolta torcedores
Fora de Campo
➡️ Torcedores do Flamengo vão à loucura com triunfo do Bahia no Brasileirão
O Bahia fez uma partida consistente para superar o forte Palmeiras por 1 a 0, com gol de Ademir, em uma Arena Fonte Nova lotada.
Flamengo faz jogo importante contra Corinthians na Neo Química
Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão da Record (Tv Aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).
ARBITRAGEM - Corinthians x Flamengo
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
📱 Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
⚽ESCALAÇÕES
Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele, José Martinez, Maycon, Breno Bidon, Gui Negão, Yuri Alberto
No ataque, sem poder contar com Memphis, com um edema na coxa direita, o treinador do Timão promoveu a entrada de Gui Negão. Será a primeira vez que o jovem fará parceria com Yuri Alberto entre os onze iniciais.
📱 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O Flamengo tem cinco mudanças em relação à equipe que garantiu a classificação à semifinal da Libertadores na última quinta-feira (25), diante do Estudiantes. Por outro lado, alguns dos principais candidatos a serem poupados na partida vão pro jogo. Arrascaeta e Saúl foram mantidos no time, apesar do desgaste das últimas partidas.
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerso Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino
- Matéria
- Mais Notícias