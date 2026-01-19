Atitude de Paquetá agita torcedores do Flamengo: 'Vem logo'

O meia Lucas Paquetá curtiu uma publicação do Flamengo nesta segunda-feira (19). O Rubro-Negro entrou na "trend" de "De volta para 2016" e compartilhou várias fotos de momentos vividos pelos jogadores do clube naquela época. Entre elas, estavam registros do atual jogador do West Ham.

O Garoto do Ninho aparece aquecendo junto ao elenco principal, quando tinha recém-saído das categorias de base da equipe. Diante da lembrança, o meia aproveitou o momento para comentar na publicação com corações.

A atitude de Lucas Paquetá acontece em meio a tentativa do Flamengo em repatriá-lo. Com a interação nas redes sociais, torcedores do clube carioca se manifestaram animados com a possibilidade de um acerto para o retorno do atleta. Veja abaixo:

Trunfo para o Flamengo? Venda de Paquetá pode ajudar West Ham

Texto por: Emive Ferreira

A possível venda de Lucas Paquetá ao Flamengo pode representar não apenas um reforço de peso para o clube carioca, mas também um importante alívio financeiro para o West Ham, que acompanha de perto as regras de Profit and Sustainability Rules (PSR) da Premier League.

Os clubes da elite inglesa precisaram entregar à liga, até o dia 31 de dezembro, as versões auditadas de suas contas financeiras. A expectativa era de que os veredictos fossem divulgados até a última quarta-feira (14), mas ainda sem informações.. Pelas normas da competição, as equipes podem registrar prejuízos de até 105 milhões de libras (cerca de R$ 756 milhões) em um período de três temporadas sem sofrer sanções.

De acordo com o jornal "The i Paper", todos os 20 clubes da Premier League devem cumprir as regras do PSR na primeira parte do período de três anos. Ao comentar o cenário, o professor Rob Wilson, especialista em finanças do futebol, afirmou que "ninguém vai perder o sono este ano", destacando que as punições recentes aplicadas a Everton e Nottingham Forest tiveram grande impacto no comportamento do mercado.

Mesmo assim, a cautela é a palavra de ordem. Wilson explica que, somadas às exigências mais rígidas da Uefa, as regras financeiras devem reduzir o volume de negócios nesta janela de janeiro, já que os clubes ingleses passaram a ser mais conservadores com seus investimentos.

